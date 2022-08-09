TC kimlik kartınızın son numarasından ödemeler bugün yapıldı! Nakit isteyenlere müjdeli haber son dakika...

Bugün sabah başlayan kampanyada kimlik kartınızın son hanesine göre ödemeler yapılmaya başlandı. TC kimlik numarası üzerinden banka kredi notu sorgulaması sonrasında 50000 TL kadar ödeme alabileceğiniz, bankaların listesi yayınlandı. Ağustos ayı sonuna kadar başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilerek hızlı bir şekilde işlem yapılmaktadır. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, bu kampanyalara katılarak, 50000 TL'ye kadar ödemeler alabilecek onaylanan kredileri de hemen aynı gün içinde kendi hesaplarına yatırabileceklerdir.

ING BANK

İNG Bank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşların bilmesi gereken bir durum banka kredi puanı olmaktadır. Bankadan kredi puanı 1200 ve üzerinde olan vatandaşlar için destek verdiğini bilmesi gerekiyor. Bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak, 50000 TL kredi başvuru formunu doldurarak hemen ne kadar kredi onayı aldığınızı görebilecek ve başvuru formunu yapmış olduğunuz banka şubesi üzerinden kredinizi kullanabileceksiniz. Ing Bank, bankanın mobil uygulamasını kullanan vatandaşlar ise şubelere gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7 24 kredi başvurusunda bulunabiliyor.

ENPARA BANKASI

QNB Finansbank tarafından kurulan Enpara Bankası internet bankacılığı uygulamaları üzerinden vatandaşlara 50000 TL'ye kadar aynı gün içinde ihtiyaç kredisi imkanı sunmaya devam ediyor. Banka müşterisi olan veya olmayan herkes kredi başvurularını banka şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapabilecek ve düşük faizli oranları ile kredi kullanabileceklerdir.

DENİZBANK

TC Kimlik numaranız üzerinden ağustos ayı sonuna kadar düşük faiz oranlarıyla kredi kullanmak istiyorsanız, Denizbank üzerinden, cebimde kredi kampanyasına katılarak, hemen işlem yapabilir ve ihtiyacınız olan nakit kredi kullanabilirsiniz. Denizbank Cebimde kredi kampanyasına katılmak için kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndermeniz durumunda acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olursunuz. 32 80 numarasını atmış olduğunuz mesaj sonrasında kredi onayı alacak olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda, şubeler üzerinden de kimlikleriyle birlikte onaylanan tutarı, kullanabileceğini söylemek isteriz. Denizbank üzerinden alacağınız bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasından şartlara uygun olan tüm vatandaşlar hemen işlem yaparak, kredi kullanabilmektedirler...