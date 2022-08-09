Son dakika: 10 milyon emekliye duyuru sabah yapıldı! Emekli maaş hesabınıza ek para alabileceksiniz

Emekli maaş hesabınız üzerinden yapacağınız başvurular ile birlikte sizlerde 10 milyonun üzerinde emekli iseniz hemen emekli maaş hesabınızdan ek para alabileceksiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden alabileceğiniz ek paraları kamu bankaları ile birlikte özel bankalar, sizlere sunacak. 20000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bu kampanyalarda artık şart istenmeden sizlerin başvuru yapmaları durumunda ve emekli maaşınızın o bankada olması durumunda hemen onay verilecektir. 10 milyonun üzerindeki emeklinin, başvurularını gerçekleştirerek, alabilecekleri bu kampanyalardan faydalanmak isteyen kişiler aşağıdaki bankalar üzerinden işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilmektedirler.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank 10 bin TL ödeme yapıyor!

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ülkemizin kamu bankaları olmasından dolayı en çok emekli maaşın, müşterilerinin tercih ettiği bankaların başında gelmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden banka şubelerine gitmeden tüm bankacılık işlemlerinizi yapabileceğiniz internet bankacılığı uygulamaları ile birlikte ayrıca kredi başvurularınızı da artık bu uygulamalar üzerinden yapabileceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, en yakın banka şubesine giderek işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş almıyorsunuz başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden internet sitesi üzerinden de işi ilk önce işlem yapabilir ve kredi onayı almanız durumunda da hesabınızı buraya taşıyarak, hemen kredi kullanabilirsiniz. Emekli maaşınızı bu bankadan almıyorsanız ve ilk defa kredi başvurusunda bulunacaksanız daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi borç kapatma kredisi kullanabiliyorsunuz.