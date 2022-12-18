Bankalara Borcu Olanlar: Akbank, Denizbank, Garanti BBVA ve QNB Finansbank Bankalardaki Borcunuzu Kapatacak!

Akbank, Denizbank, Garanti BBVA ve QNB Finansbank yapmış oldukları yeni borç kapatma kredisi kampanyaları ile birlikte vatandaşları uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştireceğini açıkladı. 4 banka üzerinden de borç kapatma kredisi alabileceğiniz bu kampanyalara sizlerde katılmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için bireysel müşteri olmanız durumunda işlem yapabileceksiniz. Akbank denizbank Garanti Bankası ve Finansbank tarafından başlatılan bu kredi kampanyalarında nakit ihtiyacı olan kişilerde aynı zamanda ihtiyaç kredisi kullanabilirler.

4 banka tarafından başlatılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi almak için uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirecek olan vatandaşlara bankalar çeşitli şartlar dahilinde kredi ödemeleri gerçekleştirmektedir. 50000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi kullanmak istiyorsanız, bankalar, sizlere 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi vermektedir.

BORÇ KAPATMA KREDİSİ

Borç kapatma kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız başvurunuzu banka şubeleri üzerinden yapmanız gerekiyor. Akbank denizbank Garanti Bankası ve QNB Finansbank tarafından başlatılan bu kampanyalardan, özellikle banka müşterisi olan vatandaşların 50000 TL'ye kadar borç kapatma kredileri uygun faiz oranları ile birlikte hesapları ödenmektedir. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunmak için sadece ihtiyaç kredisi başvurularında bulunabileceğiniz de söylemek isteriz.

4 banka tarafından verilen borç kapatma kredisinde güncel olan ihtiyaç kredisi borçlarınız ile birlikte güncel olan kredi kartı borçlarınızı kapatarak, tek bir bankada ödeme kolaylığı sağlayabilirsiniz. Emekli olan veya sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri halinde bu bankaların şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte daha yüksek limitlerde de borç kapatma kredileri alabilmektedirler.