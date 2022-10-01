TC kimlik kartı numaranıza göre 3000 TL ile 10000 TL arasında ödeme hesabınıza yattı!

Tc kimlik kartı numaranız üzerinden 3000 TL ile 10000 TL arasında ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan yeni kredi ödemelerinde 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi verileceğini, resmi internet siteleri üzerinden açıklandı.

Denizbank, Akbank tarafından başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar belirle şartlar dahilinde ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, şubelere gitmeden de işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilecekleri bu kampanyalar üzerinden hemen işlem yapabilmektedirler.

Denizbank ve Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan kredi başvuruları sonrasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşları aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırmaktadır.