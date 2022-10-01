Az Önce Duyuruldu! Emeklilere 27.000 TL Ödeme Verilecek Dendi ve Hesaplarına Anında Yattı!

Emekli olan vatandaşlar için verilecek olan 27000 TL ödemeyle ilgili son dakika bir habere geldi. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit kullanacak olan vatandaşları, belirtilen şartlarda elinde aynı gün içinde 27000 TL kredi ödemesi yapılacağı açıklandı.

Emekli maaşı alan vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan herkese 36 ay vadeli olarak kredi işlemleri Ziraat Bankası Vakıfbank, Halkbank haricinde Garanti Bankası Akbank ve Denizbank üzerinden de yapılacağı duyuruldu. Emekli maaşınızı almış olduğunuz, bankalar üzerinden kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan vatandaşların belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda 90 gün ertelemeli kredi alabileceği haberi verildi.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, kredi başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için hemen aynı gün içinde kredi ödemesi verilecek. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak da kredi alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşları aynı şartlarda ilinde de krediler, hemen ödenecektir.