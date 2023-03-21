Bu Haberi Okumadan Kredi Çeken Yanıyor! Bankalar Uyardı Dikkat Edin

Gün geçtikçe artan kira fiyatları, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların sayısını arttırdı. Ancak satılık ev fiyatları da oldukça yüksek olduğu için, birçok vatandaş bankalardan finansman desteği almak zorunda kalıyor. Bankalar da konut kredisi başvurularını incelerken belirli koşulları karşılamayan kişilere kredi vermiyor. Bu nedenle vatandaşların kendilerine çok fazla şart koşmayan, en uygun faiz oranları ve vade süreleriyle kredi veren bankaları araştırmaları gerekiyor. Biz de bu konuda size yardımcı olmak için en uygun faiz oranları ve vade süreleri sunan bankaları ve bankaların dikkat ettiği unsurları sizler için derledik.

TAPUYA DİKKAT

Konut kredisi almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken ilk madde, satın alınacak taşınmazın tapu kaydının olup olmadığıdır. Tapusu olmayan veya tapu belgesinde “konut/mesken” ibaresi bulunmayan konutlar için konut kredisi onayı verilmez. Ayrıca, satın alınacak evin belediye mücavir alan içinde olması gerekmektedir.

Satın alacağınız evin bilgileri, bankalar tarafından kredi başvurunuzu değerlendirirken dikkate alınan önemli bir diğer faktördür. Eğer ev sahibi size yeterli bilgi vermez ya da yanıltıcı bilgi sunarsa, banka tarafından gönderilen eksper bunu tespit edebilir ve kredi başvurunuz reddedilebilir. Bu nedenle, satın alacağınız evde tadilat yapılıp yapılmadığı, mimari projeye uygunluğu, üzerinde kısıtlayıcı hakların olup olmadığı gibi konularda bilgi sahibi olmanız son derece önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra taşınmazda yıkım kararı gibi kayıtların olup olmadığı da dikkate alınmalıdır. Tüm bu bilgiler, kredi başvurunuzun sonucunu doğrudan etkileyecektir.

KREDİ NOTU

Konut kredisi kullanmadan önce dikkat etmeniz gereken bir diğer unsur da kredi notunuzdur. Yüksek kredi notuna sahip olmak, kredi başvurunuzun onaylanma olasılığını artırırken, düşük kredi notu başvurunuzun reddedilmesine neden olabilir. Ayrıca bankalar, kredi verirken gelirinizi, giderlerinizi ve borçlarınızı da göz önünde bulundururlar. Bu nedenle düzenli bir gelirinizin olması ve borçlarınızı zamanında ödemiş olmanız kredi başvurunuzun olumlu sonuçlanması açısından önemlidir.

Konut kredisi faiz oranları da dikkate alınması gereken bir faktördür. Konut alımı, bir insanın hayatı boyunca yapacağı en büyük yatırımlardan biridir ve doğru konutu bulmak ve uygun finansman seçeneklerini iyi değerlendirmek oldukça hayati önem taşımaktadır. Farklı bankaların sunduğu faiz oranlarını karşılaştırarak en uygun faiz oranına sahip bankayı seçebilirsiniz. Ayrıca vade süresi de kredi geri ödemesi açısından önemlidir. Uzun vadeli kredilerde aylık taksitler düşük olsa da toplam geri ödeme miktarı yüksek olabilir. Bu nedenle kredi geri ödeme planınızı dikkatlice yapmanız önerilmektedir. Size yardımcı olmak amacıyla, en düşük faiz oranlarına ve en uzun vade sürelerine sahip bankanın konut kredisi kampanyasını inceledik.

YAPI KREDİ KONUT KREDİSİ

Yapı Kredi'nin konut kredisi kampanyası, en uygun faiz oranlarından birine sahip olması ile dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra, müşterilerine ödeme kolaylığı sunarak, taksit ödemelerinin kendi belirledikleri dönemlerde ve tutarlarda yapılmasına izin vermektedir. Ayrıca, ara ödeme yapma imkanı ve ortak konut kredisi seçeneği de sunarak, tek başına ev alımı yapamayan kişilere de yardımcı olmaktadır. Yapı Kredi'nin 120 aya kadar uzanan vade seçenekleri ile müşterilerin maddi açıdan zorlanmadan ödeme yapması mümkündür. Örneğin, 100 bin liralık konut kredisi kullanacak bir müşteri, 120 ay vade ile yüzde 1,99 faiz oranı ile aylık 2.196 lira taksit ödemesi yapacaktır.