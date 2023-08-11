Kızılay ve Uluslararası Kızılhaç Derneği geçtiğimiz günlerde sosyal yardım destek ödemelerinin dağıtımı konusunda iş birliği yaptıklarını duyurdu. Sosyal yardıma olan talepler artmaya devam ederken Kızılay, kimlik numaraları belirli bir rakamla başlayan bireylere mali yardım sağlamak için inisiyatif aldı. Bu hamlenin, hükümetin sosyal yardım programlarını genişletme ve yalnızca uygun kişilerin yardım almasını sağlama çabalarının bir parçası olarak yorumlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yardım programı doğrultusunda, Sosyal Uyum Yardımı da dahil olmak üzere çeşitli destek türleri uygulamaya konmuştur. Yeni program kapsamında Kızılay, ihtiyaç sahibi bireylere yıllık toplam 6.000 TL tahsis edecektir. Bu sosyal yardım ödemelerine hak kazanabilmek için bireylerin belirli kriterleri karşılaması gerekiyor. işte detaylar.

VATANDAŞA DESTEK OLACAK

Kızılay ve Uluslararası Kızılhaç Topluluğu, bu tedbirleri uygulayarak artan sosyal yardım talebini karşılamak için birlikte çalışmaktadır. Alınan bilgilere göre iş birlikleri sadece mali yardım sağlamayı değil, aynı zamanda sosyal entegrasyonu teşvik etmeyi ve ihtiyaç sahibi bireylerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlamaktadır.

Genel olarak, Kızılay tarafından Sosyal Uyum Yardımı programının başlatılması, sosyal yardım programlarının etkinliğini ve erişimini arttırmaya yönelik önemli bir adım anlamına gelmektedir.

DESTEKTEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Bu yardım programının kapsamına Geçici Barınma Merkezleri dışında ikamet eden yabancılar, Geçici Koruma Statüsü sahibi kişiler, Uluslararası Koruma Statüsü sahibi kişiler, Uluslararası Koruma başvuru sahipleri ve İnsani İkamet İzni sahibi yabancılar girmektedir. Bu yardımdan yararlanabilmek için bireylerin muhtaçlık ve demografik kriterlerden en az birini karşılaması ve 9 ile başlayan bir kimlik numarasına sahip olması gerekmektedir.

Yalnızca kimlik numarası 9 ile başlayan bireylerin bu yardımı alabileceğini bir kez daha belirtelim. Bu kişiler aylık 300 TL mali yardım alacak. Ancak üç aylık dönemlerde 1-4 kişilik hanelere 600 TL, 5-8 kişilik hanelere 300 TL, 9 ve daha fazla kişilik hanelere ise hane başına 100 TL yardım yapılacaktır. Bu da toplam sosyal yardım ödemesinin 6 bin TL'yi bulacağı anlamına geliyor.