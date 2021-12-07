TBMM Son Dakika Açıklandı, Özellikle Borcu Olanlara 100000 TL'ye Kadar Nakit Desteği Verilecek, Başvuru Başlıyor

Bankalara borcu olan kişilere, TBMM üzerinden son dakika duyurusu geldi. Meclisten geçen yeni kredi paketinde, bankalara borcu olan kişilere destek ödemesi verilecek.

TBMM tarafından onaylanan bu kredi paketi yakın bir zamanda duyurusu yapılarak kullandırılmaya başlanacak. Devlet desteği ile kullanılacak bu kredi kampanyası, kamu bankaları ve bazı kamu destekli özel bankalar tarafından kullandırılacak.

5000 TL ve üzerinde banka borcu olan kişilere verilecek bu kampanya, son dakika olarak Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden de yayınlandı. Pandemi döneminde sıkıntı yaşayan ve bu sıkıntıları gideremeyen bireysel ve ticari müşteriler Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru yaparak 100.000 TL'ye kadar olan tüm banka borçlarını kapatabileceklerdir.

Başvuruları Kamu Bankaları Alacak, Sonucu Genel Müdürlük Verecek...

Meclis onayından geçen ve başvuru yapmak isteyenlere başlatılan borçların kapanması kredisi kampanyasına başvurular sadece kamu bankalarından olacak. Düşük faizli 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli verilecek olan bu kredileri Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank veriyor.

Borç kapatma kredisi için güncel olan banka borçlarınızı kapatacaksınız. Daha önceden icralık olan kişiler, icraya düşen banka borçları için kredi alamaz. Ayrıca güncel olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmanız için bankalar sizlere destek verecektir. Verilecek olan bu destek kredisinde banka konut kredisi, taşıt kredisi veya varsa ipotekli krediler gibi kredileri maalesef kapatmayacaktır.

Başvuru İçin Evraklar İstenecek...

Başvuru sadece banka şubelerinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Özellikle kredi kullanmak isteyen kişi emekli olması durumunda emekli maaşına göre kredi onayı alacak. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, banka şubelerine giderken, kimlik, gelir belgesi ve borçlarını kapatacağı bankaların borç kapatma bakiye bilgileri ile birlikte gideceklerdir. Borçlarınızı kapatmak için alacağınız bu kredilerde bankalar sizlere ayrıca ihtiyaç kredisi vermez. Borç kapatma kredisi başvurusu sonrasında ne kadar borcunuz varsa, o limitlerde kredi kullandırılır ve elinize para değmeden bu kredileri almış olursunuz.

Düşük faiz oranları ile verilecek bu kredi haricinde, faizsiz nakit alıp almayacağını merak eden vatandaşlarda var. Faizsiz kredi sadece katılım bankaları üzerinden veriliyor. Ziraat ve Vakıf Katılım bankası üzerinden faizsiz, kar payı oranları ile devlet destekli borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz.