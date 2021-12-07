Bu Haber Ev Alacaklara! Duyuru Yapıldı, Fibabanka, Garanti Bankası ve Şekerbank 120 Ay Vadeye Kadar Hemen Nakit Veriyor

Fibabanka, Garanti Bankası ve Şekerbank konut kredisi kampanyası başladı. 120 ay vadeye kadar verilen bu kredi kampanyalarına katılmak istiyorsanız bankaların kredi şartlarına uygun olmanız durumunda başvurunuzu yapabilirsiniz. Fibabanka Garanti Bankası ve Şekerbank üzerinden konut kredisi başvurusu nasıl yapılır sizlere bu konu hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Fibabanka, Garanti Bankası ve Şekerbank üzerinden konut kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler 120 ay vadeye kadar kredi kullanabilirler. Eğer bir ev sahibi olmak istiyorsanız ve kredi kullanmak istiyorsanız bu üç banka üzerinden verilen kredi kampanyalarından birisini seçerek kredinizi kullanabilirsiniz. Kredi kullanacak olan kişilerin kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda bankalardan düşük faiz oranları ile kredi kullanacaklardır. Kredi notunuz ne kadar yüksekse faiz oranları da o kadar değişkenlik gösterecektir. Bu sebeple kredi notuna göre bu üç banka sizlere faiz oranı uygulayacağını söylemek istiyoruz. Kredi kullanacak olan kişilerin ayrıca gelir belgesinin de olması gerekmektedir.

Fibabanka konut kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Son zamanlarda kredi kampanyalarını da güncelleme yapan Fibabanka Konut Kredisi olarak da işlemlerini yapmaya başladı. Özellikle ilk defa konut sahibi olacak kişilere bu banka üzerinden kredi kampanyası yapılmaktadır. Kredi notunuz düşük olsa bile düzenli bir geliriniz varsa ve kefiliniz varsa Fibabanka konut kredisi başvurusu onaylanacaktır. Alacağınız evin ekspertiz değerinin yüzde seksenine kadar bu banka üzerinden kredi kullanabilirsiniz. Kredi kullanacak olan kişilerin en yakın banka şubelerine kimlik gelir belgesi ve alacakları evin tapu belgeleri ile birlikte gitmeleri gerekmektedir. Bu şekilde Kredi başvurumuzu yapmış olacaksınız.

Garanti Bankası konut kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası üzerinden de konut kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin şartlara uygun olmaları durumunda kredilerini anında kullanabileceğini söylemek istiyoruz. Garanti Bankası konut kredisi kullanacak olan müşteriler 120 ay vadeye kadar bu kredileri hızlı bir şekilde alabilirsiniz. Kredi başvurusu için size en yakın Garanti Bankası şubesine giderek buradan mortgage uzmanı ile görüşmeniz gerekiyor. Sizlere ödeme tablosu ve alacağınız ev ile ilgili bilgiler verilecek daha sonra ne kadar ödeme yapılacağını çıkartıldıktan sonra kredi başvurunuz yapılacaktır. Tüm incelemelere eğer onay veriyorsanız kredi başvurusu yaptıktan sonra da alacağınız evin ekspertiz değeri ne göre kredi kullanacaksınız. Alacağınız evin ekspertiz değerinin yüzde seksenine kadar konut kredisi kullanabilirsiniz.

Şekerbank konut kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Şekerbank üzerinden konut kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler de banka şubelerine giderek evrakları ile birlikte işlem yapabiliyor. Şekerbank'ın diğer bankalardan ayıran özelliği ise 120 ay vade ile kredi verdiği gibi ayrıca 240 ay vade ve 360 ay vade ile de konut kredisi vermesidir. bu kredilerin faiz oranları yapacağınız vadeye göre değişecektir. Şekerbank da alacağınız evin ekspertiz değerinin yüzde seksenine kadar konut kredisi kullanılmaktadır. 120 ay vadeli kullanacağınız kredilerde ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapabilirsiniz. Eğer esnafsanız bu kredi vadelerinde 6 ay erteleme de yapılmaktadır.