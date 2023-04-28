TBMM Onayladı: Emeklilere Devlet Destekli Ek Ödeme Kampanyası!

TBMM tarafından onaylanan yeni düzenleme ile birlikte emekli olan vatandaşlar için devlet destekli ek ödeme kampanyaları başlatıldı. Bu kampanyalar, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank üzerinden gerçekleştirilecek ve emekli maaş hesabı olan vatandaşlar, bu bankalar aracılığıyla nakit kredi kullanabilecekleri gibi, ihtiyaçları doğrultusunda diledikleri zaman kampanyalardan faydalanabilecekler.

Kampanya kapsamında, daha önce ihtiyaç kredisi veya kredi kartı gibi ödemeler almış olan kişilerin işlemleri de gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, kredi kullanacak olan kişilere uygun faiz oranları sunulacak ve ödemeleri kolaylaştırılacak.

Kampanya Detayları ve Başvuru Süreci

Emekli maaşını bu bankalara taşıyan herkes, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kolayca başvuruda bulunabilecek. Kampanya kapsamında, 50.000 TL ve üzeri kredi kullanacak olan kişiler için de özel bir kampanya hazırlandı. Bu kapsamda, ev tadilatı, düğün, sünnet kredisi gibi ihtiyaçlar için düşük faiz oranları ile kredi imkanı sağlanacak.

Emekli maaşını bu bankalara taşıyanlar da kampanyalardan faydalanabilecekler. Ayrıca, yaklaşan Ramazan Bayramı için özel kredi seçenekleri de sunulacak. İnternet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvuru yapabilecek olan kişiler, banka müşterisi olmaları halinde kolaylıkla tanımlama işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Tüm bu detaylar göz önünde bulundurulduğunda, emekli olan vatandaşlar için sunulan devlet destekli kredi kampanyalarının, ihtiyaçlarını karşılamak isteyen herkes için uygun faiz oranları ve ödeme kolaylıkları sağladığı görülmektedir.