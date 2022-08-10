TBMM Geçti! İmzalandı: 30.000 TL Emekli Ödemeleri Bugün Gündem Oldu...

Meclis onayından geçen emekli ödemeleriyle ilgili bugün resmi bir açıklama yapıldı. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kullanmak istediğiniz bu nakit kredi limitlerinde 30000 TL ödeme verilmektedir. Meclis onayından geçen bu kredi kampanyasında, emekli maaşını kamu bankalarından ve bazı kamu destekli özel bankalar üzerinden alan vatandaşlara 30000 TL kadar ödemeler yapılacağı açıklandı.

Başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere hızlı bir şekilde sonuç verilecek ve emekli maaş hesapları üzerinden bu ay sonuna kadar ödemeler yapılmaktadır. Nakit ihtiyacı olan emekliler için Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, kampanya duyurusunu resmi internet siteleri üzerinden yaptıktan sonra başvuruları da almaya Başladı. başvurusunu gerçekleştirecek olan emekliler, aynı gün içinde onay oluyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli nakit başvurusu nasıl yapılır?

Kamu bankaları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlara bu üç banka üzerinden işlemler gerçekleştirerek, istedikleri zaman kredi kullanabileceği haberi geldi. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, devlet destekli olarak en düşük faiz oranlarından yararlanarak vatandaşları kredi imkanı sağlayacak.

30000 TL kredi kullanmanız durumunda sizlere 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu hazırlanırken diğer bankadaki olan kredi kartı borçlarınızı kapatmanız için de destekler sunulacaktır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi kullanmak isteyen kişiler nakit kampanyalarına katılarak, işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir, onaylanan kredileri de yine aynı gün içinde hesaplarına yatırarak kullanabilirler.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen, emeklikere ayrıca internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de destek vereceğini ve buralardan yapılan başvurularda, düşük faiz oranlarıyla nakit kullandıracağını açıkladı.

Bankalardan faizsiz olarak emekli kredisi kullanmak istiyorsanız, katılım bankaları olan Ziraat Katılım Bankası ile birlikte Vakıf Katılım Bankası üzerinden başvuru yapmanız isteniyor. Ziraat Katılım Bankası Vakıf Katılım Bankası, Ülkemizde Katılım Bankası olarak hizmet veren ve İslami şartlara göre, bankacılık işlemleri yapan bankalardır. Emekli maaşınızı bu bankalara taşıyarak, işlemlerinizi yapabilir ve faizsiz olarak bankalardan kredi kullanabilirsiniz.