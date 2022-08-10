Akbank Açıklama Yaptı! Nakit Destek Vereceğini Duyurdu, Bankamatik Önleri Kuyruk Oldu, Gözükmüyor, 15000 TL Verilecek

Akbank'ın başlatmış olduğu yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, kredi kartı kullanıyorlar ise bu bankadan 15 bin TL gibi yüksek limitli nakit avans çekerek, ihtiyaç kredisi gibi nakit kredi kullanabileceklerdir. Kredi kartı üzerinden almış olduğunuz nakit avans limitleri ile birlikte uzun taksit fırsatlarından da yararlanabilecek ve dilediğiniz zaman ödeyebileceğiniz bir kampanyaya katılabileceksiniz. Akbank, yaptığı bu kampanyada özellikle acil ihtiyacı olan vatandaşlar için hızlı bir şekilde sonuç vereceğini açıkladı.

Akbank üzerinden verilecek olan taksitli nakit avans kampanyasına başvuru nasıl yapılır?

Akbank, yapmış olduğu kampanyada kendi bankasına ait olan Axess ve Wings kredi kartı ile birlikte müşterilerine bu taksitli nakit avans kampanyasını düzenlemektedir. Akbank kredi kartı sahipleri yapmış oldukları başvurular ile birlikte acil nakit ihtiyaçlarında kredi kartı üzerinden alacaklarındaki nakti avans limitleriyle birlikte kendi limiti haricinde de 15000 TL'ye kadar ödeme alabilmektedir. Akbank nakit avans limiti başvurusunun başvurunuzu gerçekleştirecek olan kişilerin hızlı bir şekilde sonuç alabilecekleri bu kampanyada, geriye 12 ay vadeli olarak geri ödemesini yapabileceğiniz 15000 TL ödeme hesaplarınıza yatırılmaktadır.

Akbank, yapmış olduğu bu kampanyada 1.80 ve 1.99 faiz oranları arasında vatandaşlara 12 ay taksitlere bölebilmektedir. Almış olduğunuz taksitli nakit avans limitlerinde ise geri ödemesini aylık olarak çok düşük taksit tutarları ile birlikte yapabilirsiniz. başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler, şartlara uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına bu ödemeleri alabilmektedir.

Akbank, Üzerinden İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Akbank Nakit Avans limitleri haricinde, başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar için 15000 TL ihtiyaç kredisi imkanı da sağlıyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda veya bankadan Akbank Direkt uygulaması üzerinden hızlı birşekilde kredi kampanyasına katılmanız durumunda, işlemlerini gerçekleştirebileceksiniz.