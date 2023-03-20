TBMM Geçti: Emekliye Verilecek Olan Tutar Belli Oldu, Bankalardan Nakit Olarak 50 Bin TL Verilecek

Meclis onayından geçen ve emekli olan vatandaşlar için verilecek olan 50.000 TL nakit kredi ödemeleri ile ilgili karar paylaşıldı. 50.000 TL'ye kadar nakit ödeme olacak olan tüm emekliler için başlatılan Bu kampanyada acil ihtiyacınızın olması durumunda işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz kampanyalara katılarak dilediğiniz zaman ödeme olabileceğiniz bir ihtiyaç kredisi kampanyası sizler için hazırlandı. nakit ihtiyacı olan tüm emekliler için kredi başvurularını gerçekleştirmeleri halinde Ziraat Bankası ve Vakıfbank gibi kamu bankaları ile birlikte Halkbank ve PTT gibi bankalarda bu kampanya destek olacağını açıkladı. 50.000 TL 36 ay vadeli emekli maaşı hesabınız üzerinden alacağınız bu krediler de şartlara uygun olan tüm vatandaşlar hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanmak için bankalara başvurularını gerçekleştirebilmektedir.

Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları üzerinden emekli maaşı hesabınız aracılığı ile birlikte nakit kullanmak istiyorsanız Daha önce bu bankalardan kredi kullanmış olmanız durumunda ve işlemlerinizi gerçekleştirmeniz durumunda bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde ödeme alabilecek ve nakit kredi kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlarla PTT üzerinden emekli maaşı alan tüm vatandaşlar 50.000 TL'ye kadar devlet destekli olarak verilen bu kredilerde sizlere ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapıyor ve 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturuyor.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvuru gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda şartlara uygun olarak bankadan emekli kredisi haricinde kredi kartı borç kapatma kredisi konut kredisi ve taşıt kredisi gibi kredilerde de devlet destekli faiz oranlarından yararlanarak işlem yapabilecekler ve kredi kullanabileceklerdir.