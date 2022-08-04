TBMM Geçti: Emekliye 9800 TL Ödeme Verilecek! Ay başına kadar olacak...

Emekli olan vatandaşlara bu ay sonuna kadar 9800 TL'ye kadar ödeme yapılacağı haberi geldi. Emekli maaş hesabınız üzerinden ve Meclis onayından da geçen bu karar ile birlikte şartları uygun olan vatandaşlara 9800 TL'ye kadar ödemeler yapılmaktadır. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde işlem yapabilecek ve nakit kullanabileceksiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında 9800 TL'ye kadar ödemeleri aynı gün içinde hesabınıza yatırarak, bankamatik üzerinden çekebilirsiniz.

Emekli maaş hesabınız üzerinden almış olduğunuz, Nakit kampanyasında, başvurularını gerçekleştirerek, işlemlerini yapacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirebilir. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek sonuç alabileceğiniz bu kampanyadan faydalanmak istiyorsanız, 5 dakika içerisinde sonucu hemen öğrenebilirsiniz.

Meclis onayından geçen 9800 TL ödeme nasıl alınır?

Öncelikli olarak bankalar üzerinden emekli maaş almanız gerekiyor. Meclis onayından geçen 9800 TL, ödemeler ile birlikte şartları uygun olan kişilere 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yapılmaktadır.

Kamu bankaları üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusunda hesaplarınıza alacağınız bu ödemeler ile birlikte daha önce kredi kullansanız bile sizlere hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlanacak ve nakit kredi imkanından faydalanmanız mümkün olacaktır. Emekli maaşlarını bankalar üzerinden alan vatandaşlara ayrıca kredi imkanından faydalanmaları için de şartları dahilinde krediler verilmektedir. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden olan kişilere sadece bu limitlerde değil, daha yüksek limitlerde de emekli kredileri kullandırılmaktadır.