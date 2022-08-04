Emekliye 2 müjde birden! Artık nakit sıkıntısı olan emekliye 15000 TL hemen hazır ödemesi olacak...

Emekli maaş alan vatandaşlara, Ziraat Bankası üzerinden iki müjdeli haber geldi. Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan, Nakit kampanyasında 15000 TL ihtiyaç kredisi ve 15 bin TL kredili mevduat hesabı verilecek. Ayrıca emekli maaşını bankalara taşıyan vatandaşlara 750 TL ye kadarda emekli promosyonu imkanı sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanyada özellikle emekli maaşını banka şubesi üzerinden alan vatandaşlar için hızlı bir şekilde sonuç vereceğini açıkladı. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapacağınız başvurular ile birlikte, şartlara uygun olmanız durumunda, 15 bin TL kadar ödemeye hemen alabilirsiniz.

Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşların nakit kampanyası başladı.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız ve ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, emekli maaş hesabınız üzerinden internet bankacılığı uygulaması ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirebileceksiniz. Daha önce bu banka üzerinden kredi kullanan kişilere banka 15000 TL ihtiyaç kredisi haricinde 15000 TL kredili mevduat hesabı vererek hesabınıza artı para olarak yükleme yapmaktadır.

Kredili mevduat hesabı alacak olan vatandaşlar kartı parayı, 12 taksite bölerek de geri ödemesini sağlayabilmektedir. Banka hesabınız üzerinde yapılacak olan bu başvurularda özellikle emekli olan kişiler nakit ihtiyaçlarını bu şekilde giderebilmektedirler.

Ziraat Bankası, emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında nakit ihtiyacınızı hemen giderebilecek ve internet bankacılığı uygulaması üzerinden hesaplarınıza ödemeler alabileceksiniz. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresiyle birlikte bankanın mobil uygulamasından, başvurularını yaparak, 7 24 kredi ve kredili mevduat hesabı kullanabilir.