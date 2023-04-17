TBMM Geçti, Asgari Ücret 9500 TL Oluyor, 3 Aylık Yeni Asgari Ücret İçin Karar Verildi

Yeni yılda, Türkiye'deki asgari ücret miktarı 8.500 liradan başlamıştı ve hükümet tarafından enflasyon karşısında zorlanan asgari ücretli için Temmuz ayında bir ek zam sözü verilmişti. Beklenen zam oranı, hükümet tarafından açıklandı ve 8.500 lira alan asgari ücretliye 1.000 TL daha ödeme yapılacağı duyuruldu. Bu, asgari ücretlinin maaşının 9.500 TL'ye yükseleceği anlamına geliyor.

Bu müjde, yüksek enflasyonla karşı karşıya kalan milyonlarca asgari ücretli için bir nefes alma fırsatı olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu zam müjdesini geçtiğimiz günlerde vermişti ve hükümetin yeni asgari ücret miktarını 10.000 TL olarak belirlemesi bekleniyor. Bu, asgari ücretlinin yaşam standartlarını artırmaya yardımcı olacak ve geçim zorluklarını hafifletecek.

Ek olarak, geçen yıl yapılan artış sonrasında yardım parası da verilecek. Çoğu asgari ücretli, 1000 TL olan yardım ödemesini biliyor. Başvuru yapanlar Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ek ödeme alacaklar. Ancak, bu yardım programının Haziran ayında sona ermesi planlanıyor.

İşverenler de artık asgari ücretle çalışanlarına ek ödeme yapacak. Meclis'te alınan kararla birlikte, 1000 TL'lik yardımdan vergi ve prim kesintisi olmayacak. İşverenleri teşvik etmek için alınan bu karar, asgari ücretlilerin fatura yükünden kurtulmasına yardımcı olacak.

Asgari ücretlinin maaşına eklenen 1000 TL doğrudan çalışanın hesabına yatırılacak ve başvuru yapmaya gerek yok. Kasım ayından bu yana ısınma yardım parası alanlar varken, almayanlar için 3 ay kaldı. Bu yardım programı Haziran ayında sona erecek.

Türkiye'deki asgari ücretliler için birçok yardım programı mevcut ve hükümet tarafından yeni ek zam müjdesi verildi. Bu yardımlar, asgari ücretlinin yaşam standartlarını artırarak enflasyonla mücadele etmelerine yardımcı olacak ve zorlu ekonomik koşullar altında yaşayan insanlara bir nefes aldıracak.