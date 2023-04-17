Halkbank bu sabah duyuru yaptı! Asgari ücretli olanlara müjde verdi! Yüksek limitli ödemeler olacak!

Son günlerde ülkemizde yükselen enflasyon, asgari ücretli vatandaşların ekonomik zorluk yaşamasına sebep oluyor. Açlık sınırının altında maaş alan asgari ücretliler, giderleri karşılamakta zorlanıyorlar. Halkbank, bu zor durumda olan asgari ücretlilere özel bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı.

Halkbank'ın asgari ücretlilere sunduğu ihtiyaç kredisi kampanyası, müşterilerine %1,89 faiz oranı ile avantajlı bir seçenek sunuyor. Bu kampanya, asgari ücretli çalışanlar için özel olarak hazırlanmıştır. Halkbank müşterisi olmak isteyenler de bu kampanyadan faydalanabilirler. Kredi limiti ise 50.000 TL olarak belirlenmiştir.

Asgari ücretli çalışanlar, Halkbank'a başvurarak ihtiyaç kredisi alabilirler. Kredi faiz oranı %1,89 olarak uygulanacak ve geri ödeme süresi en fazla 36 ay olacaktır. 50.000 TL'yi aşan ve 100.000 TL'yi geçmeyen krediler için en fazla 24 ay vade seçeneği bulunmaktadır. 100.000 TL'yi aşan kredi limitleri için ise maksimum 12 ay vade imkanı sağlanmaktadır.

Asgari ücretliler, Halkbank'ın bu özel kampanyası sayesinde ihtiyaç kredisi kullanarak maddi açıdan rahatlayabilirler. Kredi faiz oranı, diğer bankaların faiz oranlarıyla karşılaştırıldığında oldukça avantajlıdır. Ayrıca, kredi geri ödeme süresi de diğer bankalara göre daha uzundur.

50.000 TL ihtiyaç kredisi alacak olan bir asgari ücretli, 36 ay vade seçeneği ile ayda sadece 2.077 TL taksit ödeyecektir. Bu rakam, asgari ücretli çalışanlar için oldukça makuldür ve geri ödeme konusunda kolaylık sağlayacaktır.

Halkbank'ın asgari ücretlilere özel ihtiyaç kredisi kampanyası, maddi açıdan zorluk çeken vatandaşlar için oldukça faydalı bir seçenektir. Kredi faiz oranı ve geri ödeme süresi avantajları ile diğer bankalardan ayrılmaktadır. Bu kampanyadan faydalanmak isteyenler, Halkbank şubelerine başvurabilirler.