TBMM Duyurdu: Devlet Destekli Bütün Banka Borçlarınızı Kapatmak İçin Fırsatı Kaçırmayın. Son dakika haberine göre, Meclis onayından da geçen ve sadece Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından verilecek olan devlet destekli borç kapatma kredisi için başvurular alınıyor. Bankalara borcu olan ve banka borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada bireysel olarak borç transferi yapabilir ve borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz. Şuan için güncel olan ihtiyaç kredisi kredi kartı ve varsa kredili mevduat hesabı borçlarınızı kapatabileceğiniz bu kampanyada konut kredisi ve taşıt kredisi borçlarınız kapatılmıyor. düşük faiz oranları ile kredi alacak olan vatandaşlar, kamu bankaları üzerinden kendi politikalarına uygun hızlı birşekilde başvuru yaparak, kredi sonucunu öğrenebiliyor.

Ziraat Bankası

Borç kapatma kredisi kampanyası başlatan Ziraat Bankası, devlet destekli olarak yüz bin TL'ye kadar 24 ay vadeli tüm banka borçlarınızı kapatarak, tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlayacak. Ziraat Bankası şubelerine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte tüm banka borçlarınızı kapatmak istediğinizi söyleyerek, hızlı bir şekilde kredi başvurunuzu gerçekleştirebilir ve 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Alacağınız bu kredileri, emekli olan kişiler ve sigortalı olarak çalışan kişiler kullanabilecektir. Emekli olan kişiler emekli maaşlarını bu banka üzerinden alması durumunda kredi onay alabilir.

Halkbank

Halkbank üzerinden de başlatılan borç kapatma kredisi, devlet destekli olarak sunulmaktadır. Halkbank üzerinden borç kapatma kredisi kullanacak olan kişiler, özellikle emekli olması durumunda ve kredi notu düşük olması durumunda emekli maaşını Halkbank şubesine taşıyarak tüm banka borçlarını tek bir yerde toplayabilir. 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi veren Halkbank, 50000 TL üzerindeki kredilerde ise sadece 24 ay vadeye kadar müşterilerine hizmet vermektedir.

Vakıfbank

VakıfBank, borç kapatma kredisi 150000 TL'ye kadar verilmektedir. Banka hesabı olan ve banka üzerindeki hesabı üzerinden daha önce kredi kullanmış olan vatandaşlar, daha düşük faiz oranları ile birlikte hızlı birşekilde kredi onay alabilmektedir. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu veya vakıftan borç kapatma kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgesiyle birlikte giderek yüksek limitli ve düşük faizli kredi kullanabiliyor. 50000 TL'ye kadar olan kredilerde 36 ay vadede 50000 TL üzerindeki kredilerde ise 24 ay vade, ihtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi verilmektedir.