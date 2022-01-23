Emekliye Son Haber Geldi: TC Kimlik Numarasına Göre Sadece Emekli 20.000 TL Ödeme Alacak! Emekli olan vatandaşlar için 20.000 TL'ye kadar ödeme kampanyası başladı. Emekli olan vatandaşlar, 20.000 TL'ye kadar nakit kredi alabilecek...

Ekonomik sıkıntı yaşayan emeklilerin imdadına yetişen, kamu bankaları ve özel bankaların yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte kişilerin kimlik numaralarına göre, sürekli olarak ödemeler yapmaktadır. Sizlerde eğer emekliyseniz ve nakit kredi kullanmak istiyorsanız, 20.000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde nakit kredi başvurusunda bulunabilir ve başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra hızlı bir şekilde kredi onay alabilirsiniz. 20.000 TL kadar alacağınız ihtiyaç kredilerinde banka şartlarına uygun olan vatandaşlar, kredi kullanabilecek.

Emekli olan ve emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan kişilerin başlatılan bu kampanyada kimlik numaranızı verdiğinizde sizlere hemen sonuç verilecek. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, kimlik numarası ile birlikte alabilecektir 20000 TL'ye kadar destek kredisinde hızlı bir şekilde sonuç alabilmeleri için internet bankacılığını kullanması gerekiyor.

Banka hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresiyle birlikte bankanın 20000 TL'ye kadar vermiş olduğu bu ihtiyaç kredisi kampanyasına uzaktan, online olarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

QNB Finansbank ve Denizbank

Emekli maaşını Finansbank ve Denizbank üzerinden alan vatandaşlar da SMS atarak hemen 20000 TL'ye kadar onay alıp almadıklarına kimlik numaralarına göre, öğrenebilecek. Emekli maaşını Finansbank ve Denizbank üzerinden alan kişiler, 20000 TL'ye kadar kredi kullanmaları durumunda ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme, toplamda ise 36 ay vadeli olarak bu bankalardan düşük faizli, emekli kredisi kullanacak. 20000 TL'ye kadar yapmış olduğunuz başvuru sonrasında banka sizlere 5 dakika içerisinde kredi sonucunuzu verecek ve onaylanan tutar kadar kredinizin nekadar olduğu hakkında sizlere bilgiler verecek.

Sms ile kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar TC kimlik numarasına 50 30 numarasına mesaj olarak göndererek, Finansbank, üzerinden... Kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasına 32 80 numarasına göndermeleri durumunda ise Denizbank üzerinden başvuru yapabilecek. Yapılacak olan bu başvurular sonrasında 5 dakika içerisinde sizlere kredi sonucu gelecektir.