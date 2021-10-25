TBMM Duyurdu, 300.000 TL Her Vatandaşa Ödeme Limit Açılıyor

Son dakika haberi ile Meclisten geçen yasa onaylandı. Bankalardan daha önce kredi ve kredi kartı kullanan kişiler banka kredi borçları olması durumunda 300 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi ve dilerlerse ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilecekler. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin belirli şartlara uygun olması durumunda kamu bankaları olan Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kredi onayı alabilecekler. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler diğer bankalardaki borçlarını kapatmak için ve kendi ihtiyaçları için kredi kullanabilecek. Diğer bankalarda konut kredisi taşıt kredisi veya ipotekli kredi başvurusunu kapatmak istiyorsanız, bu krediden yararlanamayacak eğer böyle bir düşünceniz varsa da borçlu olduğumuz bankaya giderek yapılandırma yapabileceksiniz.

Devlet destekli olarak verilecek kredi sonrasında kredi kullanmak isteyen kişilere belirtilen şartlar dahilinde hemen onay verilmektedir. Düşük faiz oranları ile bu krediyi kullanmak isteyen kişilerden istenilen ilk şart kişilerin esnaf olması ve daha önce kamu bankalarından Kredi veya kredi kartı gibi Kredi ürünlerini kullanmış olması gerekmektedir. Verilecek düşük faizli krediler de sadece esnaf olan vatandaşlar yararlanacaktır.

Halkbank'tan 300 bin TL'ye kadar kredi başvurusu

Halkbank üzerinden 300 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler banka şubelerine giderek ticari bölümden devlet destekli olarak verilecek ve borç kapatma Kredisi olarak alabileceğiniz bu krediye başvuruda bulunabilirler.

Esnaf olan ve çiftçi olan vatandaşlar için yapılan bu Kredi kampanyasına katılacak olan kişiler ilk kredi taksit ödemelerinde 6 ay erteleme yapabilir toplamda da 36 ay vade 48 ay vadi ve 60 ay vadeli Kredi seçeneklerinden birini seçebilirler. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız ve esnaf sanız size en yakın Halkbank şubesine giderek devlet destekli Kredi başvurusunda bulunabileceğiniz gibi ayrıca esnaf kefalet kredisi ne de düşük faiz oranları ile başvuru yapabilirsiniz.

Halkbank'ın yapmış olduğu bu kampanya sonrasında diğer kamu bankaları olan Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden de devlet destekli olarak 300.000 TL borç kapatma kredisi kullanabileceksiniz. Devlet destekli olarak verilecek bu krediler de sadece Banka borçlarının su kapatabilecek ve eğer Kredi limitiniz uygun olursa kendi ihtiyaçlarınız için de kredi kullanabileceksiniz. Size en yakın kamu bankası'na giderek bankalar üzerinden kredi başvurunuzu yapabilir onaylanan kredi nize ne kadar olduğunu görebilirsiniz.