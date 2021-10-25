Son Dakika: O Banka İcra Borçlarından Kurtarıyor! Başvurular Başladı

Fibabanka İcra Borçlarından Kurtarıyor! Müşteri memnuniyetini daima ilk planda tutan Fibabank, düzenlediği kredi kampanyaları ile sürekli olarak ilkesine uygun hareket etmektedir.

Fibabank sunduğu kredi imkanları ile vatandaşların sıkıntılarını büyük ölçüde gidermek maksadı ile hareket etmektedir. Fibabank icra dahil tüm borçlardan kurtul kampanyası düzenleyerek vatandaşların rahatlamasını sağlıyor. Tüm borçlarınızdan kurtulmak istiyorsanız 60 ay vadeye kadar uzanan krediyi 250 bin TL tutarına kadar kullanabilirsiniz. Kredi kullanımı için başvuruları ise internet şubesi ya da mobil uygulama üzerinden yapılabildiği gibi direkt şekilde Fibabank şubesine giderek de yerine getirebilirsiniz. Dakikalar içerisinde kredinize onay alarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Mevcut borç yükünden kurtularak derin bir nefes alabilmeniz mümkündür.

Fibabank Kredi Kampanyası

Fibabank tarafından müşterilerine özel ilk olarak faizsiz kredi kullanma imkanı tanımaktadır. 5 bin TL tutarına kadar 1800 kredi notu olan tüm müşteriler krediden anında yararlanma hakkına sahiptir. 6 ay vadeli bir şekilde ödemeleri yerine getirmeniz de mümkündür. Aynı zamanda arzu eden vatandaşlar ise kredi ödemesinde 1 ay erteleme yapabilmektedir.

Fibabank ikinci kredi kampanyası olarak müşterilerine özel 0.77 faiz oranı üzerinden 10 bin TL sunmaktadır. 1700 KKB puanı olan tüm müşteriler ödemeleri de 8 ay vadeli şekilde yapabilecektir. Ödemelerde 2 ay erteleme seçeneği de mevcuttur. Mevcut krediden yararlanmak için ise en az 9 yıl banka müşterisi şartı aranmaktadır.

Mevcut kredi kampanyaları ile birlikte Fibabank müşterileri için üçüncü seçenek içerisinde 0.97 faiz oranından 20 bin TL tutarına kadar imkan tanımaktadır. 1600 KKB puanına sahip olan her müşteri krediye anında onay alabilmektedir. Ödemeleri ise 12 ay üzerinden 3 ay ertelemeli şekilde yapabilirsiniz. En az 8 yıl banka müşterisi olma şartını da sağlamanız gerekir.

Fibabank bu üç kredi seçeneği ile sınırlı kalmıyor. Dördüncü seçenekte ise 1.17 faiz oranı üzerinden 45 bin TL limitine kadar kredi sunmaktadır. 1600 KKB puanına sahip olan her müşteri yararlanabilmektedir. Kredi için ödemeler yapılması 24 ay vadeli 4 ay ertelemeli yapılabilir. En az 7 yıl gibi banka müşterisi olmanız dahilinde krediyi kullanabilmektesiniz.