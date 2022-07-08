Rusya-Ukrayna Savaşı: Önemli Olayların Listesi, 135. Gün

İşte 8 Temmuz Cuma günü şimdiye kadarki önemli olaylar.

Savaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , Kiev'i ve Batılı müttefiklerini Moskova'nın Ukrayna'daki askeri harekatına henüz "ciddi olarak" başlamadığı konusunda uyardı .

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, her gece yayınladığı video mesajında ​​meydan okurcasına yanıt vererek, Yılan Adası'nı geri almak için iki aylık operasyonun tüm Rus kuvvetlerine Ukrayna'nın kırılmayacağına dair bir uyarı olduğunu söyledi.

Vali Oleh Synehubov'a göre, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Kharkiv kentinde bir bölgeye Rus güçlerinin roket atması sonucu üç kişi öldü, beş kişi de yaralandı. Chuhuiv, Izyum ve Bohodukhiv kasabalarındaki nüfuslu alanlar da dahil olmak üzere Kharkiv bölgesinde başka saldırıların meydana geldiğini söyledi.

Belediye Başkanı Oleksandr Goncharenko, Rusya'nın Kramatorsk kentine düzenlediği hava saldırısında en az bir kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin de yaralandığını, yakınlardaki Sloviansk kentinin de ateşe verildiğini söyledi.

İngiltere savunma bakanlığı, Rusya'nın doğudaki daha acil “taktik hedefinin” Sloviansk ve Kramatorsk'u ele geçirmekten ziyade Siversk kasabası olacağını söyledi.

Diplomasi

G20 dışişleri bakanlarının ortak zirvesi Perşembe günü Bali'de başladı ve Endonezya dışişleri bakanı Retno Marsudi, meslektaşlarını Ukrayna'daki savaşı bir an önce sona erdirmenin yollarını bulmaya çağırdı.

Rus Lavrov, G20 toplantısında Batı'nın Ukrayna'daki savaşa yönelik “çılgın” eleştirisini reddetti ve Rusya'nın rakiplerini küresel ekonomik sorunları çözme şansını kaçırdıkları için azarladı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların getirdiği ekonomik yaptırımların işe yaramadığını söyledi.

Ekonomi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres , Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı ve koronavirüs pandemisi de dahil olmak üzere artan sorunlar nedeniyle “dünyanın büyük bir belada” olduğunu söyledi ve bu sorunları çözmenin tek yolunun çok taraflılık olduğunu da sözlerine ekledi.