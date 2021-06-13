Emre Dorman Kimdir? Emre Dorman’ın Biyografisi

Emre Dorman, 23 Mart 1979 ‘da İstanbul’da doğmuştur. 42 yaşında olan Dorman, Acıbadem Üniversitesinde öğretim üyesidir. 2004 yılında "Tanrı'nın Varlığının Kanıtlanmasında Kullanılan Modern Deliller: İnsancı İlke Örneği" başlıklı tezi ile Marmara üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Kelam bilim dalında yüksek lisansını tamamlamıştır.

2009 yılında da Deizm ve Eleştirisi: Tarihsel ve Teolojik Bir Yaklaşım teziyle doktora çalışmasını tamamlayan Emre Dorman, felsefe ve din bilimleri alanında doçent oldu. Acıbadem Üniversitesinde Felsefeye Giriş, Bilim Felsefesi ve Felsefe Tarihi, Bahçeşehir Üniversitesinde Din ve İslam Felsefesi dersleri vermekte ve çalışmalarını bu yönde sürdürmektedir.

Akademisyen, ilahiyatçı ve araştırmacı yazar olan Emre Dorman, aynı zamanda televizyon programı da sunmaktadır. Akademik çalışmalarının yanı sıra Dorman, Tv8’de Birün Aktaş ile birlikte sunduğu “Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular” programını hazırlayıp sunmakta. Birün Aktaş’ın sunumu, Emre Dorman’ın ve konuklarının katkılarıyla “Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular” programının yeni bölümleri 00.15’de TV8 kanalında yayınlanıyor.

Akademisyen, ilahiyatçı ve araştırmacı Emre Dorman’ın birçok eseri bulunuyor. Dorman’ın eserleri şöyle:

İnsanlar Uyurlar Ölünce Uyanırlar (İstanbul Yayınevi 2011), Kur’ân-ı Kerîm’deki Temel Emirler ve Yasaklar (İstanbul Yayınevi 2011) Modern Bilim: “Tanrı Var” (İstanbul Yayınevi 2011) People Are Asleep They Wake Up When They Die (İngilizce/İstanbul Yayınevi 2012) Duanız Olmasa Ne Öneminiz Var? (İstanbul Yayınevi 2013), Dini Konularda Kendini Kandırmanın 40 Yolu (İstanbul Yayınevi 2014), Din Neden Gereklidir? (İstanbul Yayınevi 2015), Allah’a Öğretilen Din (İstanbul Yayınevi 2016), Allah’ın Parmak İzi (Destek Yayınları 2016), Kendini Kınayan Nefis (Destek Yayınları 2017/İstanbul Yayınevi 2021), İslam Ne Değildir (İstanbul Yayınevi 2018), Ayetler ve Dualar ile Allah’ın Rahmeti (Destek Yayınları 2019), Teolojik ve Felsefi Açıdan Din Ahlak İlişkisi (İstanbul Yayınevi 2019), Teolojik ve Felsefi Açıdan Din Bilim İlişkisi (İstanbul Yayınevi 2019), 101 Soruda Kur’an: Dini Konularda En Çok Merak Edilen Sorular (İstanbul Yayınevi 2020) isimli kitapları yayımlanmıştır. Söz konusu çalışmalara Remzi Kitabevi, Nezih Kitabevi ve D&R şubelerinden ya da internet üzerinden D&R, Kitapyurdu, İdefix gibi sitelerden ulaşabilirsiniz.

