Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Açıkladı! Et Fiyatlarına Yüzde 25 İndirim!

Yapılan son dakika haberine göre ete indirim gelecek. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin yaptığı açıklamaya göre ete %25 indirim yapılacağı duyuruldu. Et ve Süt Kurumu kırmızı et fiyatları Ankara, İstanbul, Antalya ve İzmir’de merak konusu oldu. İşte detaylar…

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi indirim müjdesi verdi. Kirişçi, “Et ve Süt Kurumu olarak kuzu eti fiyatıyla ilgili yüzde 25’lik bir indirim yapacağız” açıklamasında bulundu. Kuzu eti fiyatlarının %25’lik bir indirim ile satılacağını ilan etti. Kuzu etinde başlatılan kampanya ile kuzu etinin daha çok tüketiciye ulaştırılması amaçlanıyor. İndirimli fiyatlar 5 Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Açıkladı!

4 Ağustos 2022 tarihli Et ve Süt Kurumu kırmızı et fiyat listesi merak konusu oldu. Kırmızı et fiyat listesinin güncel rakamları 5 Ağustos 2022 tarihinden itibaren başlayacak. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Et ve Süt Kurumu olarak kuzu eti fiyatlarına % 25 oranında indirim uygulayacaklarını ilan etti. Yapılan açıklamadan sonra birçok ilde vatandaşlar et fiyatlarının düşüp düşmediğini sorgulamaya başladı. Ankara, İzmir, İstanbul ve Antalya başta olmak üzere daha birçok ilde insanlar et fiyatlarını araştırmaya başladı. Dana, kıyma, kuşbaşı ve kuzu fiyatlarının güncel rakamları merak konusu oldu.

Et ve Süt Kurumu tüketicilerin daha çok kırmızı et tüketmeleri amacı ile kuzu eti satışlarında indirim kampanyası başlattıklarını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ nin Et ve Süt Kurumu olarak kuzu eti fiyatlarına % 25’lik indirim yaptıklarını ilan ettikten sonra vatandaşlar et fiyatlarını araştırmaya başladı. Büyük şehirlerde kıyma, dana, kuzu ve kuşbaşının güncel rakamları sorgulanmaya başlandı.

Et Fiyatlarına %25 İndirim!

Et ve Süt Kurumları tarafından vatandaşların daha fazla kırmızı et tüketmeleri hedeflenerek kuzu etinde indirim kampanyası başlatıldı. Müjdeli haberi veren Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Et ve Süt Kurumu olarak kuzu etine % 25’lik bir indirim uyguladıklarını ifade etti. Et ve Süt Kurumlarından yapılan yazılı açıklamaya göre, “Et ve Süt Kurumu mağazalarında satılan koyun, kuzu, toklu etinde yüzde 25'e varan indirim yapıldı. İndirimli satışlar 5 Ağustos 2022 Cuma gününden itibaren başlayacak. Et ve Süt Kurumu'nun indirimli kuzu koyun eti kampanyasına göre; gövde kuzu 129,75 liradan yüzde 25 indirimle 98 liraya, kuzu pirzola 181,50 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya satılacak” ifadelerine yer verildi.

Kuzu etinin daha çok tüketiciye ulaştırılması amaçlanarak, “Halkımızın uygun fiyatlarla kaliteli kuzu eti tüketmesi sağlanacak. Et ve Süt Kurumu kampanya ile koyun kuzu eti tüketiminde farkındalık oluşturmayı da amaçlıyor. Ülkemizin mera ve arazi yapısının küçükbaş hayvancılığa daha uygun olması nedeniyle küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, meralarımızdan daha fazla yararlanılarak düşük maliyetli kırmızı et üretimi sağlanmış olacak. Hem üreticimiz hem tüketicimiz kazanacak. Maliyetler dikkate alınarak belirlenen fiyattan üreticilerimizden satın alınacak küçükbaş hayvanlar Et ve Süt Kurumuna ait satış mağazalarında vatandaşlarımıza uygun fiyattan ulaştırılacak” denildi.

Et ve Süt Kurumunun yaptığı açıklamanın devamına göre üreticiden koyun kuzu alımlarını yükselterek fiyatlarda istikrarı korumanın amaçlandığı ifade edilerek, “Et ve Süt Kurumu, kuzu etinde dönemsel arz fazlalığından kaynaklanan fiyat dengesizliklerinin önüne geçmek amacıyla yerli üreticiden aldığı küçükbaş hayvanı bir taraftan tüketiciye indirimli fiyata ulaştırırken diğer yandan kuzu karkas olarak ihraç ederek üreticinin emeğine sahip çıkmayı hedefliyor. İhracat canlı olarak değil karkas olarak gerçekleştirilecek. Kuzu karkas ihracatı ile küçükbaş eti yan ürünleri olan deri, sakatat ve hayvansal yağlar ülke ekonomisine kazandırılmış olacak” belirtildi.