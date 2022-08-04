Elektrik Faturaları için Müjde Son Kez Duyuruldu! Bunu Yapan Vatandaşlara PTT'den Ödeme Verilecek

Son dönemde artan enflasyon ve yaşam pahalılığı nedeniyle ekonomik açıdan zor günler geçiren hanelere Devlet destekleri veriliyor. Bu çerçevede son aylarda kabarık gelen elektrik faturaları için de destek ödemesi sunuluyor. Başvuru yapan vatandaşlara PTT tarafından elektrik fatura desteği ödeniyor! Başvurular son kez başladı. Detaylar haberimizde sizlerle...

Elektrik faturalarına devlet desteği bir kez daha duyuruldu. Henüz yararlanamayan ve faturalarını ödemekte zorluk çeken tüm vatandaşlara Devlet tarafından fatura desteği sağlanıyor. Son dönemde enflasyon oranlarının %79'ları görmesi, artan yaşam pahalılığı ve peş peşe gelen zamlar neticesinde dar gelirli hanelerin fatura ödeme güçlüğü yaşadığı büyük bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Devlet bu noktada gereken desteği ihtiyaç sahibi, dar gelirli ailelere ulaştırmakta kararlı! Yapılan son duyuru ile PTT üzerinden elektrik faturaları için destek ödemesi verileceği bir kez daha yinelendi.

ELEKTRİK FATURA DESTEĞİ PTT'DEN ÖDENİYOR

Milyonlarca vatandaş, elektrik fatura desteği ile ilgili araştırmalara başladı. Elektrik fatura desteğine başvuru nasıl yapılır, nereden alınır? Elektrik fatura destek ödemesini kim veriyor? Bu soruların yanıtı merakla araştırılıyor. Öncelikle elektrik fatura desteği, hanedeki kişi sayısına göre belirlenen elektrik tüketim ortalamasına göre sağlanıyor. Vatandaş, elektrik faturası ile PTT'ye müracaat ettiğinde PTT tarafından ödeme yapılıyor.

Elektrik fatura desteği 2022 Ağustos ayı itibariyle 108 TL ila 216 TL aralığında değişen tutarlarda ihtiyaç sahibi ailelere hane bazında ödeniyor. 2022 Ağustos ayı elektrik fatura destek tutarları şu şekildedir;

1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat (108 TL)

3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat (144 TL)

4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat (180 TL)

5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kilovatsaat (216 TL) elektrik fatura destek ödemesi yapılıyor.

ELEKTRİK FATURA DESTEĞİ İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

Elektrik faturaları için PTT'den destek ödemesi alabilmeniz için bir takım şartları yerine getirmeniz aranıyor. Buna göre; hane içerisinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin 3'te 1'inden az olmalıdır. Gelir durumuna göre verilen fatura desteğinde bu şartın sağlanabilmesi için hane içi gelirin kişi başı 1.833 TL'den az olması gerekiyor. Zira asgari ücretin net 5.500 TL'ye yükseltilmesinin ardından 3'te 1'i 1833 TL olarak belirlenmiştir.

Ödemeler PTT şubeleri üzerinden her ay T.C. kimlik belgesi ve elektrik faturası ibrazı neticesinde ödenmektedir. Faturalara yansıyan bu ödemeler, elektrik faturalarınızı ödemenizde büyük bir destek sağlayacaktır.