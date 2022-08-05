Tarım Kredi Kooperatif Market İndirimlerinde İnanılmaz Fiyatlar Göze Çarptı! Yumurta Almak İsteyenler Zam Gelmeden Alın!

Tarım Kredi Kooperatif Market son zamanlarda ucuz alışverişin adresi oldu. Tarım Kredi Kooperatif Market ucuz alışveriş yapmak isteyenlere sürekli olarak güncel fiyatlar paylaşmaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarında yaptıkları duyuru ile birlikte özellikle son zamanlardaki zam şampiyonu yumurta ile ilgili bir fiyat bilgisi verildi. Tarım Kredi Kooperatif Market yumurta alacak kişilere 30lu kolileri yarı fiyatına satıyor.

Tarım Kredi Kooperatif Market tarafından yapılan bu yeni duyuruda indirimli ürünleri 14 ağustos tarihine kadar geçerli kılacak. Tarım Kredi Kooperatif Market devlet destekli olarak düşük fiyatlar ile ürün satan mağaza olduğu gibi ayrıca pek çok kişi tarafından bilinmediğinden sürekli olarak ürünlerde indirim uygulamaktadırlar. Özellikle son zamanlarda yumurta zamları ile birlikte vatandaşlar düşük fiyattan nereden alabilirim araştırmasını yapmaktadırlar.

Tarım Kredi Kooperatif Market İndirimli Yumurta Fiyatları!

Bu kampanya başlamadan önce özellikle özel marketlerde 30'lu koli yumurta fiyatı 60 TL'den satışa sunuluyor. Zam sebebiyle de vatandaşların her gün ihtiyaç için kullandıkları yumurta alımlarında zorluk yaşadığını görüyoruz. Tarım Kredi Kooperatif Market yaptığı yeni indirimde bu sıkıntıda olan vatandaşları düşündü. Tarım Kredi Kooperatif Market üzerinden yapacağınız alışverişlerde 30 adet yani bir koli yumurta 39.95 TL'den satılıyor. Marketler ile arasında 20 TL fark olduğu için herkes Tarım Kredi Kooperatif Market'e akın ediyor.

Haftanın diğer indirimleri!

Tarım Kredi Kooperatif Market sadece yumurta için değil ayrıca diğer tüketilen ürünlerde de indirim haftası yaptığını açıkladı. Sıvı deterjan almak isteyenlere 92.40 TL'den satın alma imkanı sunuyor. OMO matik fresh 5.5 Kg ihtiyacı olan kişiler ise 99.90 TL ile indirimli Tarım Kredi Kooperatif Market üzerinden alabiliyorlar. Lipton demlik poşet çay için de indirim yapan Tarım Kredi Kooperatif Market 29.90 TL'ye satış sunuyor. Dondurma sevenler ise Magnum Mini dondurma için 6lı paketi 39.90 TL'ye alıyor. Tarım Kredi Kooperatif Market internet üzerinden takip edebilir ve sürekli güncel indirimli fiyatları öğrenebilirsiniz. Tarım Kredi Kooperatifi Market indirimleri 14 Ağustos 2022 tarihine kadar geçerli. Bu tarihler arasında alışveriş yapmak için size en yakın Tarım Kredi Kooperatifi Market şubesine uğrayabilirsiniz.