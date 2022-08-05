PTT'den Elektrik Yardımı! Başvuru Yapan Ailelere Şartsız Olarak Ödeme Yapılacak

Artan enflasyon ile birlikte hayat pahalılığı da yaşamı her geçen gün zorlaştırıyor. Ard arda gelen zamlar ile elektrik ve doğalgaz faturaları dahi ödenemez durumu geldi.

Vatandaşın bu zor sürecinde devlet ön plana çıkarak dar gelirli ailelere yardım elini uzatıyor. Uzun zaman devam eden elektrik fatura desteğinin yanında doğalgaz fatura desteği de sunuluyor. Bu konuda PTT den son dakika müjdesi geldi. Başvuru yapan vatandaşlara şartsız olarak ödeme yapılıyor. Aylık olarak yapılacak ödeme tutarı 350 TL olarak belirlendi. Bu imkândan kimler faydalanabilecek? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Dar gelirli ailelere PTT den haber var. Daha önce uzun süredir yapılan elektrik desteğinin yanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile doğalgaz faturaları da eklenmiş oldu. Son dönemlerde elektriğe yapılan zamlar ile vatandaşlar fatura ödeme noktasında zorluklar yaşamaya başladı. PTT bu durumu göz önünde bulundurarak dar gelirli ailelere aylık olarak 350 TL tutarında destek sunuyor. Fatura desteği için başvuru nasıl yapılacak? Detaylar haberimizin devamında…

PTT’den Dar Gelirle Ailelere Elektrik Fatura Desteği!

2022 yılı itibari ile dar gelirli ailelere fatura desteği aylık olarak 350 TL tutarında PTT tarafından verilecek. Hanede yaşayan insan sayısına, hane gelirine ve hanede tüketilen elektrik miktarına göre fatura desteği sağlanacak. Bu noktada;

1-2 kişilik ailelerde 125 TL,

3 kişilik dar gelirli ailelere 150-175 TL,

4 kişilik dar gelirli ailelere 200-250 TL,

5 kişilik dar gelirli ailelere ise 300-350 TL tutarında fatura desteği sağlanacak.

Başvurusu Nasıl Yapılır?

Elektrik fatura desteğinden faydalanabilmek için dar gelirli olan vatandaşlar TC kimlikleri ve elektrik faturaları ile PTT şubelerine başvurularını yapmaları gerekir. Bunun yanı sıra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve e devlet üzerinden de başvurular yapılabilir.

Elektrik Fatura Desteğini Kimler Alabilir?

2022 yılında aylık olarak 350 TL'ye yükseltilen elektrik fatura desteğinden durumu iyi olmayan dar gelirle aileler yararlanabilecek. Hane içinde yaşayan kişi sayısına göre değişin uygulama kişi başına düşen gelirin asgari ücretin dörtte birinden az olmaması gerekiyor. 2022 yılı için geçerli olan tutar kişi başı olarak 1 62,50 TL olarak belirlendi.