Rusya Görüşmelerinde Savaş Oyunları, Füze Konuşlandırmaları Masada

Yetkililer, Biden yönetiminin Ukrayna'da gelecekte olası saldırı füzelerinin konuşlandırılmasını kısıtlama ve askeri tatbikatlara sınırlama getirme konusunda Rusya ile görüşmelere açık olduğunu söylüyorlar.

Amerikalı yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'yı kuşatması nedeniyle artan gerilime ilişkin görüşmeler öncesinde Rusya karşılık verdiği sürece, Doğu Avrupa'daki askeri manevraları ve füze konuşlandırmalarını kısıtlama olasılığını gündeme getirdi.

Cumartesi günü konuşan ABD'li yetkililer, ABD'nin Avrupa'daki gelecekteki stratejik duruşuyla ilgili kararlarda kademeli değişiklik olasılığını gündeme getirdi. Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya müdahale etmesi durumunda zayıflatıcı yaptırımlarla karşılaşacağını da söylediler.

Yetkililer, Biden yönetiminin Ukrayna'da gelecekteki olası saldırı füzelerinin konuşlandırılmasını kısıtlama ve Doğu Avrupa'daki ABD ve NATO askeri tatbikatlarına sınırlama getirme konusunda Rusya ile görüşmelere açık olacağını söyledi.

İsminin açıklanmaması koşuluyla bir yetkili, bir konferans görüşmesi hakkında ayrıntılar vererek, "İlerleme kaydetmenin mümkün olabileceğini düşündüğümüz bazı alanlar var" dedi.

“Rusya, Ukrayna'ya taarruz füze sistemlerinin yerleştirilmesi ihtimalinin kendisini tehdit altında hissettiğini söyledi… ABD'nin bunu yapmaya niyeti yok. Dolayısıyla bu, Rusya'nın karşılıklı taahhütte bulunmaya istekli olup olmadığı konusunda bir anlayışa ulaşabileceğimiz bir alan."

Yetkili, "Moskova ayrıca, INF Antlaşması [Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması] doğrultusunda Avrupa'daki belirli füze sistemlerinin geleceğini tartışmakla ilgilendiğini ifade etti ve "bunu tartışmaya açığız" dedi.

Yorumlar, üst düzey Amerikalı ve Rus yetkililerin Ukrayna üzerindeki artan gerilimler nedeniyle Pazartesi günü İsviçre'de buluşmaya hazırlanırken geldi.

Rusya Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD ve NATO'dan gelen sinyallerle "hayal kırıklığına uğradığını" söyledi. Interfax, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un Moskova'nın müzakerelere girme konusunda iyimser olmadığını söylediğini aktardı.

Ryabkov, diplomasinin tek bir toplantıdan sonra aniden sona ermesinin tamamen mümkün olduğunu söyledi.

"Hiçbir şeyi göz ardı edemem, bu tamamen olası bir senaryo ve Amerikalıların bu konuda hiçbir yanılsaması olmamalı. Önümüzdeki görüşmelerin Batılı katılımcılarının sürekli olarak oluşturduğu tehditler ve baskılar karşısında doğal olarak hiçbir taviz vermeyeceğiz.”

'Şans yok'

Yetkililer, ABD'nin bu görüşmelerde Avrupa güvenlik duruşunun belirli, sınırlı yönlerini tartışmaya istekli olduğunu söyledi. Ancak herhangi bir anlaşmanın Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tehditleri ortadan kaldırmasına bağlı olacağını ve Ukrayna veya NATO'nun rızası olmadan hiçbir karar alınmayacağını vurguladılar.

Ve Rusya'nın talep ettiği gibi ABD'nin Doğu Avrupa'daki askeri varlığını veya cephaneliğini azaltma şansının olmadığını söylediler.

Beyaz Saray tarafından düzenlenen bir telefon konferans görüşmesinde isminin açıklanmaması koşuluyla gazetecilere yapılan bu yorumlar, Ukrayna'ya teğet olan konularda uzlaşmaya istekli olduklarını gösteren ilk açıklamalar olsa da, bunlara Rusya'nın ABD'nin adım atması taleplerine karşı eylemsizliğine yönelik tehditler eşlik etti.

Bir başka yetkili, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda, "müttefiklerimiz ve ortaklarımızla koordineli olarak, Rusya ekonomisine, mali sistemi ve Kremlin için kritik olarak görülen sektörler de dahil olmak üzere, derhal ciddi ve ezici maliyetler yükleyeceğiz" dedi.