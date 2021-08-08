Talimat Verildikten Sonra Bankalar Harekete Geçti, En Düşük Faiz 0.47 İle Kredi Başvurusu Ekranı Açıldı

Son dakika kredi haberi geldi. Bankalar için başvuru yapacak olan kişilere 0.49 faiz oranları ile kredi imkanı sağlanacak. Kredi kullanacak olan kişiler, belirli şartlara uygun olması durumunda hemen onay alabilecekler. Kredi alacak kişiler, 0.49 faizli kredileri sadece ihtiyaç kredilerinde kullanacak. İhtiyaç kredisi kampanyasında son zamanlarda kamu bankaları başta olmaz üzere özel bankalarda kredi haberleri vermeye başladı. Bankalar kendi internet siteleri üzerinden yaptıkları duyuru ile birlikte hemen destek vereceklerini duyurdular. Bankalar yaptıkları bu duyuruda kredi başvuru ekranı açılış tarihi ile ilgili bir şey söylemediler. Bankalar Eylül ayı itibariyle devlet destekli bu kredileri en fazla 10.000 TL'ye kadar ve 36 ay vadeli vereceklerini söylediler.

Ziraat Bankası 0.49 faizli kredi kampanyası başvurusu

Kamu bankası olan ziraat bankası üzerinden, 0.49 faizli kredi kampanyası başlayacak. İlk başvuru yapacağınız bankaların başında olan bu banka üzerinden, 36 ay vadeye kadar işlem yapılacak. Kredi kullanacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli ve toplamda 36 ay vadeli olarak alacakları bu kredileri alabilmeleri için banka hesapları olması gerekecek. Bu bankanın müşterisi olan kişiler, internet bankacılığını kullanarak 0.49 faiz oranı ile kredi kullanabilecekler. 0.49 faiz oranı ile kredi alacak kişi eğer başvuru yaptığında sonuç almak istiyorsa, ayrıca bankanın kredi politikalarına da uygun olması gerekecek. Şartlara uygun olan kişiler, kredilerini hemen kullanabilirler.

Halkbank 0.49 faizli kredi kampanyası başvurusu

Bir diğer kamu ban kası olan Halkbank üzerinden de 0.49 faiz oranlarıyla kredi başvurusu ekranı açılacak. Başvuru yapacak olan kişiler, banka kredi politikalarına uygun olması durumunda hemen kredi kullanabilecekler. Halkbank uygun faizlerle yaptığı bu kredi kampanyasına 3 ay ertelemeli olarak ve toplamda 36 ay vadeli olarak 10.000 TL ödeme verecek. Banka hesabı olan ve bu hesaba bağlı bir internet bankacılığı şifresi olan kişiler, Halkbank mobil uygulamasına girerek, buradan kredilerini istedikleri zaman kullanabilecekler. Bu krediler devlet destekli olarak verilecek kredilerdir. Ayrıca bankanın kredi kampanyasına katılmak isteyenler, güncel faiz oranları ile devlet destekli kredilerini istedikleri zaman bankanın şubelerinden ve internet sitesinden başvuru yaparak alabileceklerdir.

Vakıfbank 0.49 faizli kredi kampanyası başvurusu

Kamu bankası olan Vakıfbank, kampanyaya katılacak ilk ve son banka oluyor. Kredi kullanacak kişilere, uygun faiz oranları ile verilecek bu kredilerde, şartlara uygun müşteriler, hemen Vakıfbank mobil uygulamasından onay alacaklar. Vakıfbank üzerinden onay aldığınızda banka hemen hesabınıza aktarım yapacak. Emekli olan ve çalışan kişilerde, bu kredileri alabilmeleri için bankadan maaş alması şartı olacak. 0.49 faiz oranı ile kredi onayı verildiğinde hemen bu krediler ile ilgili detaylı bilgileri bankaların resmi internet sitesinden öğrenebileceksiniz.