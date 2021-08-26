Taliban’ın Ele Geçirmesi Ardından Mülteciler Nereye Gidecek?

Ayrılmaya çalışan sayısındaki artış, halihazırda komşu ülkelerde bulunan 2,2 milyon Afgan mültecinin ve Afganistan sınırları içinde evlerini terk etmek zorunda kalan 3,5 milyon kişinin üzerine çıkıyor.

Kaç Afgan gidiyor?

Şu anda kesin rakamlar belli değil - ancak kaç kişinin hava yoluyla ülke dışına taşındığına dair bazı ayrıntılara sahibiz.

Çarşamba günü ABD, 14 Ağustos'tan bu yana ülkedeki tek operasyonel havalimanı olan Kabil havaalanından 80.000'den fazla insanın tahliyesini kolaylaştırdığını söyledi - bunlardan kaçının Afgan uyruklu olduğu net değil.

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, bu insanların 10.000'den fazlasının sınır dışı edildiğini ve bunların 6.000'den fazlasının Afgan uyruklu olduğunu söyledi.

Alman hükümeti, 4 bin 500 kişinin Kabil'den yaptığı uçuşlarda ülkeyi terk ettiğini söyledi. Bunların yaklaşık 3.700'ü, yerel gazeteciler ve insan hakları aktivistleri de dahil olmak üzere Afgan'dı ve bu sayının yaklaşık yarısı kadın ve kızlardan oluşuyordu.

Hava ikmal operasyonu son günlerde hızlandırıldı, ancak Taliban vatandaşlarının ayrılmasını istemediğini söylediği için uçuş izni olan Afganların havaalanına ulaşması daha zor hale geldi.

Şu anda kaç Afgan'ın tahliye edilmesi için gerekli evraklara sahip olduğu belli değil.

Uluslararası Kurtarma Komitesi'ne göre, 2001'den bu yana ülkedeki ABD operasyonlarına 300.000 kadar Afgan katıldı ve on binlercesi ABD vizesi almaya hak kazandı. BBC'ye, Birleşik Krallık vize programı için uygun olan yaklaşık 2.000 Afgan'ın henüz tahliye edilmediği söylendi.

BBC'nin Kabil'deki muhabiri Secunder Kermani, Salı günü vize almayı umarak havaalanı dışında Afgan kalabalığı gördü, ancak birçoğunun, Taliban'ın yabancı birliklerin geri çekilmesi için son tarih olan 31 Ağustos'tan önce uçuşlara başlaması pek olası değil.

Ülkenin başka yerlerinde, kaçmayı umut eden Afganların seçenekleri sınırlı.

Taliban, Afganistan'ın komşularıyla (aşağıdaki haritada gösterilmektedir) tüm ana kara geçiş noktalarını kontrol ediyor ve militanlar, Afganların ülkeyi terk etmelerini istemediklerini söylediler. Raporlar, yalnızca tüccarların veya geçerli seyahat belgelerine sahip olanların geçişine izin verildiğini gösteriyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) sözcüsü geçen hafta yaptığı açıklamada, "Afganların büyük çoğunluğu ülkeyi normal kanallardan terk edemiyor" dedi. "Bugün itibariyle tehlikede olabileceklerin net bir çıkış yolu yok."

Ancak, bazı mülteciler sınırı geçmenin bir yolunu bulmayı başardılar. Taliban'ın Kabil'in kontrolünü ele geçirmesinden kısa bir süre sonra birkaç bin Afgan'ın Pakistan'a geçtiği söylenirken, yaklaşık 1500 Afgan'ın Özbekistan'a girdiği ve sınıra yakın çadırlarda yaşadığı bildiriliyor.