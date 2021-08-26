Madagaskar İklim Değişikliği Kaynaklı Kıtlığın Eşiğinde

Son kırk yılın en kötüsü olan kuraklık, ülkenin güneyindeki izole tarım topluluklarını mahvetti ve aileleri hayatta kalabilmek için böcekleri çöpe atmak zorunda bıraktı.

BM Dünya Gıda Programı'ndan Shelley Thakral, "Bunlar kıtlık benzeri koşullar ve çatışma değil iklim tarafından yönlendiriliyorlar" dedi. BM, 30.000 kişinin şu anda uluslararası olarak tanınan en yüksek gıda güvensizliği seviyesini - beşinci seviye - yaşadığını tahmin ediyor ve Madagaskar'ın hasattan önce geleneksel "yalın mevsime" girmesiyle etkilenen sayının keskin bir şekilde artabileceğine dair endişeler var.

Thakral, "Bu eşi görülmemiş bir şey. Bu insanlar iklim değişikliğine katkıda bulunmak için hiçbir şey yapmadılar. Fosil yakıtları yakmıyorlar… ve yine de iklim değişikliğinin yükünü taşıyorlar" dedi. Amboasary bölgesindeki uzak Fandiova köyünde aileler yakın zamanda ziyarete gelen bir WFP ekibine yedikleri çekirgeleri gösterdi.

Dört çocuk annesi Tamaria, "Böcekleri elimden geldiğince temizliyorum ama neredeyse hiç su yok" dedi.

"Çocuklarım ve ben sekiz aydır her gün bunu yiyoruz çünkü yiyecek başka hiçbir şeyimiz yok ve ektiklerimizi hasat etmemize izin verecek yağmur da yok" diye ekledi. Kuru toprakta oturan üç çocuk annesi Bole, "Bugün kesinlikle kaktüs yapraklarından başka yiyecek hiçbir şeyimiz yok" dedi. Bir komşusu gibi kocasının da yakın zamanda açlıktan öldüğünü ve onu beslemesi için iki çocuğu daha bıraktığını söyledi. "Ne diyebilirim ki? Hayatımız, hayatta kalmak için tekrar tekrar kaktüs yaprakları aramakla geçiyor."

Madagaskar'da sık sık kuraklık yaşanmasına ve El Nino'nun neden olduğu hava düzenlerindeki değişiklikten etkilenmesine rağmen, uzmanlar iklim değişikliğinin mevcut krizle doğrudan bağlantılı olabileceğine inanıyor.

"En son IPCC raporu ile Madagaskar'ın kuraklıkta bir artış gözlemlediğini gördük. İklim değişikliği devam ederse bunun artması bekleniyor. Güney Afrika'daki Cape Town Üniversitesi'nde çalışan Madagaskalı bir bilim adamı olan Dr Rondro Barimalala, "Bu, birçok yönden insanların yollarını değiştirmeleri için çok güçlü bir argüman olarak görülebilir" dedi.

Aynı atmosferik verileri Kaliforniya'daki Santa Barbara Üniversitesi'nde inceleyen İklim Tehlikeleri Merkezi direktörü Chris Funk, "atmosferde ısınma" ile bağlantıyı doğruladı ve Madagaskar yetkililerinin su yönetimini iyileştirmek için çalışması gerektiğini söyledi.

"Kısa vadede yapılabilecek çok şey olduğunu düşünüyoruz. Normal yağışların ne zaman olacağını tahmin edebiliyoruz ve çiftçiler bu bilgiyi mahsul üretimlerini artırmak için kullanabilirler. İklim değişikliği karşısında güçsüz değiliz. ," ekledi.