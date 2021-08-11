New York Valisi Andrew Cuomo, Taciz Raporunun Ardından İstifa Etti

İddiaları reddetmeye devam ederken, "Şimdi yardım edebilmemin en iyi yolu kenara çekilmem" dedi. İstifa 14 gün sonra yürürlüğe girecek.

Teğmen Vali Kathy Hochul, New York eyaletini yöneten ilk kadın olacak.

Cuomo, Başkan Joe Biden da dahil olmak üzere diğer Demokratlardan istifa etmesi için baskıyla karşı karşıya kalmıştı.

Sadece bir yıl önce, milyonlarca Amerikalı, koronavirüs pandemisi hakkında televizyonda yayınlanan saçma sapan brifinglerini her gün dinlerken, hayranlığın tadını çıkarıyordu.

Cuomo, bir skandal bulutu altında görevden ayrılan üçüncü New York valisi.

Cuomo Neden İstifa Etti?

New York Başsavcılığının bağımsız soruşturması, 63 yaşındaki Bay Cuomo'nun devlet çalışanları da dahil olmak üzere 11 kadına cinsel tacizde bulunduğunu tespit etti.

Kadınlar, cinsel yorumlar yaptığını, uygunsuz bir şekilde onlara dokunduğunu veya el yordamıyla taciz ettiğini ve rızaları olmadan onları öptüğünü iddia etti.

Rapor, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Senato lideri Chuck Schumer ve New York'un iki ABD senatörü de dahil olmak üzere birçok önde gelen Demokratın Bay Cuomo'ya karşı dönmesine yol açtı.

Arkadaşı New York Demokratları onu görevden alma planlarına başlamıştı. Halen taciz iddialarıyla ilgili cezai soruşturmalarla karşı karşıya.

Salı günü istifasını açıklarken, Bay Cuomo cinsel taciz iddialarını reddetmeye devam etti, ancak eylemlerinden rahatsız olabilecek tüm kadınlardan "derinden, derinden" özür dilemek istediğini söyledi.

"Aklımda hiç kimseyle sınırı aşmadım ama sınırın ne kadar yeniden çizildiğini anlamadım" dedi.

İçgüdüsünün "bu tartışmayla savaşmak olduğunu, çünkü bunun politik olarak motive edildiğine inanıyorum" olduğunu da sözlerine ekledi.

Ancak istifa ettiğini söyledi çünkü skandalın "mevcut gidişatı" aylarca dikkati dağıtacak ve "vergi mükelleflerine milyonlarca dolara mal olacak".

Cuomo, iddiaların kızlarıyla olan ilişkisine zarar verdiğini söyledi.

"Haftalarca onlarla kanepede oturdum, çirkin suçlamaları duydum. Gözlerindeki bakışı, yüzlerindeki ifadeyi gördüm. Acıttı" dedi.

Onlara "asla bir kadına saygısızlık etmediğini ve asla kasıtlı olarak saygısızlık etmeyeceğini" söyledi.

Cuomo'nun açıklamasının ardından, uzun süredir valiyi eleştiren New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, istifa etmesinin "zamanının geldiğini" söyledi.

Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Biden, "Vali'nin kararına saygı duyuyorum" dedi. "Aldığı karara saygı duyuyorum"

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki daha önce, cumhurbaşkanının raporun yayınlanmasından bu yana eski arkadaşıyla konuşmadığını ve istifasını önceden bildirmediğini söyledi.

Cuomo'nun kardeşi CNN primetime sunucusu Chris Cuomo da Salı günü yapacağı duyurudan önce valiye tavsiyede bulunduğu ortaya çıktıktan sonra istifa çağrılarıyla karşı karşıya kaldı.

Mayıs ayında genç Cuomo, ilk suistimal iddialarının nasıl ele alınacağı konusunda kardeşiyle strateji oluşturduğu için izleyicilerden özür dilemişti. Konuyu canlı yayınlamaktan vazgeçti ve resmi rapor hakkında yorum yapmadı. O zamandan beri tatile gitti.

Ayrı bir federal soruşturma, valiliğin New York bakım evlerindeki Covid ölümlerinin sayısını kasten eksik sayıp saymadığını da araştırıyor.