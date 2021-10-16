Taliban'dan Ankara Ziyareti Açıklaması!

Taliban heyetinde bulunan Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Ankara'yı ziyaret etmesi sonrasında Türkiye ile olan ilişkileri ve görüşmeleri değerlendirme altına alarak önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

Afganistan'ı restore etme ve yenileme çalışmalarında Türkiye'nin iyi bir role sahip olabileceğini ifade eden Muttaki, kullanmış olduğu ifadeler ile gündemde yer aldı. Bunun yanı sıra, göçmenlerin ise farklı ülkelere siyasi değil ekonomik nedenler sebebi ile gittiğini öne sürdü.

Türkiye ile Afganistan'ın tarihsel bağları olduğunu açıklayan Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki Türkiye'nin sahip olduğu imkanlar ile Afganistan'daki yatırım ve bazı projeleri hayata geçirme gibi konularda Afganistan'ı restore etme ve yenileme çalışmalarında iyi bir role sahip olabileceğini belirtti.

Perşembe günü Türkiye'ye gelen Muttaki, Dışişleri Bakanlığının daveti üzerine temaslarda bulunmak için beraberindeki heyet ile bir ziyaret gerçekleştirmişti. Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, daha sonra gerçekleştirmiş olduğu ziyaret ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve dikkatleri üzerinde topladı.

Muttaki, Afganistan'daki mevcut siyasi durumu ve Türkiye ile Afganistan arasındaki ilişkileri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüklerini belirtti. Taliban'ın Amerika Birleşik Devletleri tarafından bloke edilen varlıklar hakkındaki konuların ve Taliban'ın resmen tanınmasının gündeme geldiği açıklanan bilgiler arasında yer aldı.

Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili, insan haklarına aykırı olan bir konudan bahsederken Afganistan’a ait varlıkların dondurulmasının uluslararası kanunlara da aykırı olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yapılan görüşmede karşılıklı güzel mesajların verildiği de aktarıldı. Bunun yanı sıra ziyaret sırasında Diyanet İşleri Başkanı Profesör Dr Ali Erbaş ile de verimli bir görüşme yaptıkları belirtildi. Bunun yanı sıra Türkiye Kızılay yetkilileri ile insani yardımlar hakkında bir araya geldikleri de söylenildi. Konuşulan bir diğer konunun ise Türkiye'nin tekrar ülkeye yardım yapmış olması olduğu açıklandı ve Afganistan halkına yardım yapılmasının da konuşulduğu ifade edildi.