Samsun'da Otobüs Dereye Uçtu! Ölü ve Yaralı Sayısı Çoğalıyor

İstanbul'dan Trabzon'a gitmekte olan bir yolcu otobüsünün Samsun'da yoldan çıkarak 150 metreden dereye uçtu bilgisine ulaşıldı ve detaylar merak konusu oldu. Yolcu otobüsünün dereye yuvarlanması ardından meydana gelen trafik kazasında ortalık can pazarına döndü ve can kayıpları meydana geldi.

Sağlık görevlileri tarafından gerçekleştirilen ilk belirlemelere göre 15 yaralının olduğu belirtilirken 2 kişinin de hayatını kaybettiği söylenildi. Korkunç trafik kazası hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, 6 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğunu da belirtti ve dehşet verici konu gündemde yer aldı.

Trafik kazası saat 03.06 sıralarında meydana gelirken bölge ise Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara Karayolu Tekke Mevkii olarak açıklandı. Yapılan ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 yaralının bulunduğu trafik kazası hakkında detaylı bilgilere ulaşıldı.

Yolcu otobüsünün plakasının 53 DR 66 olduğu öğrenilirken İstanbul'dan Trabzon'a giden otobüsün Osman Özsoy idaresinde olduğu da ifade edildi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda otobüsün dereye uçtuğu belirtildi ve yolcu otobüsünün yoldan çıkarak yaklaşık olarak 150 metreden dereye yuvarlanması da herkesi üzen bir gelişme olarak görüldü.

Korkunç kaza sonrasında yapılan ihbarlar ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edilerek yaralılara müdahaleler gerçekleştirildi. Bölge, kısa süre içerisinde can pazarına döndü de Sevilay Aksoy isimli kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Bunun yanı sıra 112 sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zekiye Özdemir de hayatını kaybeden bir diğer isim oldu.

Yaralı olanlar ise Süveyla Çakır, Beyzanur Karadeniz, Nilgün Aydemir, Tuğba Tur, Seded Yamaç, Yakup Çakır, Bayram Çelik, Ayşegül Alemdar, Hüseyin Özdemir, Köksal Vural, Resul Demir, Osman Özsoy, Fatih Efiloğlu ve Mustafa Kurbetoğlu olarak açıklandı.