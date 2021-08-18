Taliban Sözcüsü Açıkladı! Afganistan'da Yeni Dönem

Kabil’de basın mensuplarının karşısına çıkarak tüm dünyanın merak ettiği sorulara yanıt veren Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahit, gündemde yer aldı. Kadınların toplumda oldukça aktif olacağını öne süren Mücahit, kadınların çalışmasına ve okumasına izin vereceklerini söyledi. Ancak bunun kendi kuralları çerçevesinde olacağını da ifade etti.

Kadın haklarına şeriat sistemi altında bağlı olduklarını belirten Taliban Sözcüsü, kadınların topluma dahil olmasının çok önemli olduğunu anlattı. İslam gereğince kadınlara gerekeni her şekilde vereceklerini ifade eden Zebihullah Mücahit, dikkatleri üzerinde topladı.

Yapılan açıklamada halkın faydası için orada bulunduklarını ifade eden Zebihullah Mücahit, basın mensuplarına teminat verdiklerini ve onları koruyacaklarını söyledi. Bazı talepleri olduğuna da açıklayan Mücahit, hiçbir şeyin İslami değerlere aykırı olmaması gerektiğini söyledi.

İslami değerlerin her zaman hesaba katılması gerektiğini açıklayan Mücahit, programların yazıldığı sırada bunların düşünülmesi gerektiğini ifade etti. Basının bağımsız ve tarafsız olması gerektiğini ifade eden Taliban Sözcüsü, eleştirilere açık olduğunu ve basının ulusal değerlere karşı çalışmaması gerektiğini dile getirdi.

Amerikalılar için çalışan Afganistanlıların durumu hakkında da açıklamalarda bulunan Mücahit, tüm vatandaşları asker de olsa, sivil de olsa, çevirmen de olsa hepsini affettiklerini söyledi. Kimsenin hain ilan edilmeyeceğini ifade eden Taliban Sözcüsü, kimseye İntikam öfkesi ile davranılmayacağını da açıkladı.

Ülkeden gidilmesini istemediğini açıklayan Mücahit, orada kalmalarını ve kendilerine hizmet etmelerini istediklerini ifade etti. Kimsenin kapılarının da çalınmayacağı bilgisini paylaşan Mücahit, kimsenin sorguya tutulmayacağını ve güvende olacaklarını söyledi.

İnsanların şu anda kapısını çalanların suçlu olduğunu ifade eden Taliban Sözcüsü, onları bulacaklarını ve cezalarını vereceklerini ifade etti. Binlerce askerin 20 sene boyunca kendilerine karşı savaştıklarını ifade eden Mücahit, işgal süreci ardından hepsini affettikleri de açıkladı. Kendileri ile savaşan herkesi affettiğini söyleyen Taliban Sözcüsü, hiç kimseye bilerek şiddet uygulamadıklarını da dile getirdi.