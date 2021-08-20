ABD Kongre Binası Yakınlarında Bomba Tehdidinde Bulunan Bir Kişi Tutuklandı

49 yaşındaki Floyd Ray Roseberry olarak tanımlanan adam, tehdidin yapılmasından saatler sonra teslim oldu.

ABD Capitol Polisi, Kongre Kütüphanesi yakınında, Capitol binasının ve Yargıtay'ın karşısındaki caddede bir kamyoneti park eden sürücüyle pazarlık yapıyordu.

Motifleri bilinmiyor. Polis halen araçta arama yapıyor.

Kongre tatilde ama bazı personel Capitol'de çalışıyor. Çok sayıda ofis binası tahliye edildi.

Araçtan canlı yayın yapan adamın olduğu iddia edilen videolar sosyal medyada paylaşıldı. Facebook canlı yayını devre dışı bıraktı ve profili kaldırdı.

Videoda, adam doğrudan ABD Başkanı Joe Biden'a hitap etti ve devrimden bahsetti.

Capitol Polis Şefi J Thomas Manger düzenlediği basın toplantısında Roseberry'nin aracı bir kaldırıma park ettiğini ve kendisine yaklaşan bir memura elinde bomba olduğunu söylediğini söyledi.

Bay Manger, polisin bir beyaz tahta aracılığıyla Bay Roseberry ile iletişim kurduğunu ve bir robot kullanarak kendisine bir telefonu teslim ettiğini ve onun kullanmadığını söyledi. Bay Roseberry daha sonra araçtan indi ve teslim oldu.

Bay Manger, "Pes etti ve direnmedi ve bizimkiler onu olaysız bir şekilde gözaltına almayı başardılar" dedi.

Federal ajanlar, soğukluk sırasında Bay Roseberry'nin Grover, Kuzey Karolina'daki evine baskın düzenledi.

Dönemin başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin 6 Ocak'ta binayı basmasının ardından Capitol çevresinde güvenlik artırıldı. Biri polis memuru olmak üzere beş kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıdan bu yana en az 535 isyancı tutuklandı.

Polis, onun amacını bilmediklerini söyledi.

Federal ajanlar, ABD başkentindeki soğukluk sırasında Kuzey Carolina, Grover'daki evine baskın düzenledi.

Komşular Roseberry'yi eski Başkan Donald Trump'a desteğini göstermek için ara sıra kırmızı bir "MAGA" şapkası taktığı bilinen bir Cumhuriyetçi olarak nitelendirdi. Demokratları sosyal medyadan da eleştirdi.

Roseberry'nin bahçesinde patlayıcılar patlatacağını ve silahını defalarca ateşleyerek geyik avcılarını rahatsız edeceğini söylediler.

Benjamin Christopher Reuters'e verdiği demeçte, patlamaların kendisini ve her ikisi de Afganistan'da görev yapan eşini üzdüğünü söyledi.

"Ben ve karım, ikimiz de Afganistan gazileriyiz ve ikimiz de Afganistan'da bombalarla yaralandık, bu yüzden karımla pek iyi anlaşamadık" dedi. Washington'daki dram, 6 Ocak'ta bir Trump destekçisi kalabalığının Capitol'ü basmasının ardından yüksek güvenlikli bir çitle çevrili bir alanda ortaya çıktı. Çit Temmuz ortasında kaldırıldı. Normalde meşgul olan Capitol kompleksi, Perşembe günü ABD Temsilciler Meclisi ve Senato'nun oturum dışı kalmasıyla nispeten terk edildi.

İtfaiye ve kurtarma araçları ve federal ajanlar bölgeye giderken polis, Capitol kompleksini çevreleyen yolları trafiğe kapattı. ABD Yüksek Mahkemesi de dahil olmak üzere yakındaki binalar boşaltıldı.