Taliban Lideri, Kadınların 'İslami Yasalar Dahilinde' Kalması Konusunda Basın Toplantısı Düzenledi

Taliban sözcüsü Molla Abdul Ghani Baradar Ahund'un heyetiyle bugün erken saatlerde geldiğini, bir sonraki ülkenin lideri olmaya aday olduğunu söyledi.

Bu arada grup, medyaya ilk basın toplantısını verdi ve burada Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, grubun "herhangi bir çatışmayı tekrarlamak istemediğini" söyledi ve kadın haklarına İslam hukuku çerçevesinde saygı gösterileceğini ekledi.

Grubun Afganistan'da gelecekteki bir hükümette kadınları kabul edeceğini ve ülkede daha genel bir “af” ilan etmesinin ardından geldi.

Ancak Afganistan'ın BM büyükelçisinin, çeşitli şehirlerde "askeri personelin toplu infazlarını ve sivillerin [hedefli] öldürülmesini" gösteren iddia edilen görüntülerle ilgili olarak cesedin Güvenlik Konseyi'ni uyardığı şimdiden suçlamaların gerçekleştiğine dair raporlar var.

Bu arada İngiltere dışişleri bakanı Dominic Raab, Salı sabahı binlerce panik içinde ülkeden kaçmak için piste çıktıktan sonra Kabil havaalanındaki durumun "istikrarlandığını" söyledi.

Başkan Joe Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, yönetimin ABD birliklerini ülkeden çekme kararını savunurken, Pazartesi günü bir Taliban yönetimi karşısında Afganistan'daki kadın ve kızlar için endişelerini dile getirdi.

Kabil'in Pazar günü düştüğünden bu yana Beyaz Saray'ın ilk basın brifinginde Bay Sullivan, Taliban'ın kadın hakları konusundaki sicilinin büyük endişe kaynağı olduğunu söyledi ve ABD'nin orduda bile kadınların güvenliği ve haklarını savunmaya devam edeceğini iddia etti. işgal sona erdi.

“Gerçekten, derinden, kalbim bugün Taliban yönetimindeki Afgan kadınları ve kızlarıyla birlikte. Sullivan, Taliban'ın tarihi hakkında daha önce ne yaptıklarını gördük" dedi. "Bu bizim için yüzleşmesi çok zor bir şeydi."

Bir grup ABD senatörü, Biden yönetimindeki liderlere, ülkeden kaçmaya çalışan Afganlar için özel bir kategori oluşturulmasını isteyen bir mektup gönderdi.

Birleşmiş Milletler'den Salı günü yapılan açıklamada, BM İnsan Hakları Konseyi'nin, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden sonra "ciddi insan hakları endişelerini" ele almak için önümüzdeki hafta Afganistan'daki durumla ilgili özel bir oturum düzenleyeceği belirtildi.

Cenevre forumunun Pakistan ve hareketi destekleyen yaklaşık 90 diğer ülkenin talebi üzerine 24 Ağustos'ta toplanacağı belirtildi. Özel bir oturum düzenlemek, Konseyin 47 üye devletinin üçte birinin desteğini gerektirir.

Geçici bir BM listesi, şimdiye kadar destek verenler arasında İngiltere ve Fransa üyelerini içeriyor - ancak Çin veya Rusya değil - ABD gözlemci statüsüne sahip destekleyici ülkeler arasında yer almıyor.