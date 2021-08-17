Fibabanka çalışanlara ve emeklilere 70000 TL kredi kampanyası başlattı, Yüksek limitli kredi 36 ay vadeli verilecek

Fibabanka çalışanlara ve emeklilere 70000 TL kredi kampanyası başlattı. Fibabanka çalışan ve emekli olan kişilere 70 bin TL'ye kadar kredi veriyor. Sizlerde eğer 70000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız Fibabanka üzerinden kredi başvurusu yapabilir onaylanan kreinizi hemen anında kullanabilirsiniz.

Fibabanka ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak müşteriler 70 bin TL'ye kadar kredi onayı almak istiyorsa bazı politikalara uygun bir müşteri olması gerekiyor. Özellikle Fibabanka müşterileri 70 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yaptıkları zaman düşük faiz oranları ile işlem yapmak da istiyorsa kredi notunun yüksek olması durumunda bu işlemleri yapacağını söyleyebiliriz.

Kredi notunuz düşük olması durumunda kredi onayı olamazsınız. Fibabanka kredi onayı vereceği müşterilerin en az 1300 ve üzerinde bir kredi notunun olması gerekiyor. Bankalardan icralık ve avukatlık olduysanız da onay alamazsınız. Şartlar uygun olduğunuzu düşünüyorsanız Fibabanka üzerinden 70 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz.

Fibabanka 70000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

Fibabanka üzerinden 70000 tl ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte gidebilirsiniz. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizlere ne kadar kredi onayı vereceğini söyleyecektir.

70 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yaptıktan sonra eğer onay alırsanız da banka hemen sizlere aynı gün içerisinde krediyi kullandıracaktır. 70.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapan müşteriler 36 ay vadeye kadar bu kredileri kullanabilirler. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız 3422 numarasına TC kimlik numaranızı göndererek kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz.

SMS ile kredi başvurusunda bulunan müşteriler 70 bin TL'ye kadar değerlendirmeye alınacak ve kredi notuna göre bir limit belirlenecektir. Belirlenen bu limiti kullanmak istiyorsanız en yakın Fibabanka şubesine kimliğinizle gitmeniz yeterli. Ama eğer belirtilen limit düşük ise ve siz daha yüksek limitlerde kredi kullanmak istiyorsanız bankaya giderken gelir belgenizi de yanınızda götürmeniz gerekiyor. Fibabanka ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler ayrıca internet sitelerine girerek buradan da kredi başvurusu yapabilir. İnternet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurduktan sonra kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabiliyor ve onaylanan kredi de hemen aynı gün içerisinde kullanabiliyorsunuz. Kredi başvuru formunda hangi banka şubesinden kredi kullanacaksınız belirteceksiniz. Belirttiğiniz banka şubesine giderek bu kredi ile ilgili bilgiler alabilirsiniz.