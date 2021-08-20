Taliban Kapı Kapı İnsan Avı Yürütüyor

Militanların hedef bulmak için kapı kapı dolaştıkları ve aile üyelerini tehdit ettikleri belirtildi.

Sert İslamcı grup, iktidarı ele geçirdikten sonra "intikam olmayacağına" söz vererek Afganlara güven vermeye çalıştı.

Ancak Taliban'ın acımasız 1990'lardan bu yana çok az değiştiğine dair korkular var.

Grubun "işbirlikçileri" hedef aldığı uyarısı, BM'ye istihbarat sağlayan RHIPTO Norveç Küresel Analiz Merkezi tarafından gizli bir belgede geldi.

Raporun arkasındaki grubun başkanı Christian Nellemann BBC'ye verdiği demeçte, "Şu anda Taliban tarafından hedef alınan çok sayıda kişi var ve tehdit çok açık" dedi.

"Taliban teslim olmadıkça, bu kişiler adına aile üyelerini tutuklayacak ve kovuşturacak, sorgulayacak ve cezalandıracağı yazılıdır."

Taliban'ın kara listesindeki herkesin ciddi tehlike altında olduğu ve toplu infazların olabileceği konusunda uyardı.

Diğer gelişmelerde:

Birçok şehirde daha fazla Taliban karşıtı protesto düzenlendi. Başkent Kabil'de göstericiler ulusal bayrağı sallarken, Esadabad'daki protestocular arasında kayıplar olduğu bildirildi.

Kabil'den ayrılan bir ABD uçağından düşerek hayatını kaybedenlerden birinin Afganistan milli genç futbol takımında oynayan 19 yaşındaki Zaki Anwari olduğu belirlendi.

Dış güçler, vatandaşlarını Afganistan'dan çıkarmak için çabalarını sürdürüyor. ABD, 14 Ağustos'tan bu yana 7 bin kişiyi tahliye ettiğini açıkladı

Kabil havaalanının dışında durum kaotik olmaya devam ediyor. Taliban, kaçmaya çalışan Afganları engelliyor, bir videoda bir çocuğun ABD askerine teslim edildiği görülüyor

ABD'li yetkililer Reuters'e verdiği demeçte, Taliban'ın şu anda binlerce ABD yapımı zırhlı aracı, 30-40 uçağı ve çok sayıda küçük silahı kontrol ettiğini söyledi.

Taliban, Pazar günü Kabil'i ele geçirdi ve yabancı güçler geri çekilirken ülke genelinde süpürüldü.

Onların zaferi, grubu ABD liderliğindeki bir işgalde devrildikleri zamandan 20 yıl sonra iktidara geri getiriyor.

Grubun önceki görev süresi, kamuya açık infazlar ve kadınların işyerinden yasaklanması da dahil olmak üzere yaygın suistimallere sahne oldu.

Ancak Afganistan'ın kontrolünü yeniden ele geçirmesinden bu yana ilk basın toplantısında grup, uzlaştırıcı bir tavır takınarak kadın haklarına "İslam hukuku çerçevesinde" saygı duyulacağını vaat etti.

Ayrıca "iç ve dış düşman" istemediklerini, güvenlik güçlerinin eski üyeleri ve dış güçlerle çalışanlar için af çıkarılacağını söylediler.

Uluslararası güçler - ve birçok Afgan - şüpheci olmaya devam ediyor. BM başkanı Antonio Guterres, vücudun Taliban üzerindeki tek etkisinin, militanın uluslararası tanınma arzusu olduğunu söyledi.

Bir röportajda Taliban'ın değiştiğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda, ABD Başkanı Joe Biden hayır dedi ve grubun tanınmak isteyip istemedikleri konusunda "varoluşsal" bir seçimle karşı karşıya olduğunu ekledi.