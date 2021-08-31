Taliban, ABD'nin Çekilmesinin Ardından Kabil Havaalanını Devraldı

Militan grubun liderleri asfaltta toplanarak "bu zafer hepimizin" dedi.

Kabil'de gece boyunca Taliban yanlısı güçlerin kutlama yaptığı sırada ağır silah sesleri duyulduğu bildirildi.

ABD'li yetkililer, müttefikleriyle birlikte 31 Ağustos tarihine kadar yaklaşık 123.000 kişiyi tahliye etmeyi başardıklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Amerika'nın Afganistan'la angajmanında yeni bir sayfanın başladığını" söyledi.

Kabil havaalanında, bir Taliban lideri, Taliban medya figürü Tariq Ghazniwal'ın tweetlediği bir klibe göre, militanların Afganistan'a "barış getirdiğinden" "insanlar mutlu" olduğunu iddia etti.

Taliban'ın bir parçası olan Hakkani şebekesinden Hanas Hakkani'nin bir muhabirine "Rejim değişikliği olduğunda ilk başta bazı zorluklarla karşılaşmanız çok doğal" dediği görülüyor. Bazılarının Taliban askerleri gibi davrandığını ve insanların evlerini soyduğunu, ancak "çoğunun şu anda hapiste" olduğunu iddia ediyor. "Yani belli ki ufak tefek sorunlar olmuş. Büyük bir değişiklik oldu. Ev taşırken bile eşya kaybediyorsunuz. Bu bir rejimden diğerine geçmekti."

Taliban'ın devralmasından bu yana, Af Örgütü'ne göre Hazara azınlığına mensup üyelerin acımasız bir "katliam" da dahil olmak üzere sivillere karşı Taliban şiddetinin uygulandığına dair raporlar var.Hanas Haqqani ayrıca "bazı unsurlar Afganistan'da barış istemiyor, [Amerikan] işgalinin devam etmesini istiyorlardı" dedi. "Barışı getirmeyi başardığımıza şahit oldunuz. İnsanlar mutlu. Bir doktorla konuşuyordum. 'Hastaneler yaralı ve ölü doluydu' dedi. Artık durum böyle değil."

İngiltere'nin dışişleri bakanı, ülkenin son tahliye uçuşunun başkent Kabil'den ayrılmasından günler sonra Afganistan'da hala yüzlerce İngiliz vatandaşı olduğunu söyledi. Dominic Raab BBC Breakfast'a, geride kalanların - "düşük yüzler" içinde bir rakam - çoğunlukla büyük aile grupları veya belgesi olmayanlar gibi "daha karmaşık vakalar" olduğunu söyledi. Bunun da ötesinde, İngiliz hükümetiyle çalışmaları nedeniyle veya yeniden yerleşim planı yoluyla Birleşik Krallık'a gelmeyi umut eden başkaları da var.

Raab, hükümetin hala uygun olan herkesi tahliye etmeyi umduğunu ve Birleşik Krallık'a bir rota olarak hizmet edebilecek üçüncü ülkelerle temas halinde olduğunu vurguladı. Bunun üzerine, hükümetin insanların güvenli geçişine izin verileceği konusunda "Taliban'ı güvence altına alacağını" söyledi. Raab, Afganistan'da geçirilen yirmi yılı da savunarak, eğitime erişim, anne ölümleri ve ülkenin yıllardır teröristler için bir üs olarak kullanılmadığı gerçeğine işaret etti.