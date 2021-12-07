Suudi Füze Savunması İkmali İçin ABD'ye Yalvarıyor

Wall Street Journal Salı günü (paywall) ABD ve Suudi yetkililere atıfta bulunarak, Suudi Arabistan, krallığı drone ve füze saldırılarına karşı savunmak için kullandığı mühimmat ikmali için Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ve Körfez'deki müttefiklerine çağrıda bulundu.

Yetkililer WSJ'ye verdiği demeçte, Riyad'ın Yemen merkezli Husi isyancıları tarafından başlatılan haftalık balistik füze ve drone saldırılarını engellemek için son birkaç aydır Patriot yerden havaya füze sistemini kullandığını söyledi. Ancak krallığın hava saldırılarını engellemeye yönelik Patriot füzeleri stoğu tehlikeli derecede azaldı.

İkmal çağrısı, Başkan Joe Biden'ın yönetimi Çin'in küresel sahnede artan gücüne karşı koymak için dönerken, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığının büyük bir bölümünü krallığın güvenliğini destekleyen büyük bir kısmını küçülttükten sonra geldi.

ABD'nin Suudilerin daha fazla Patriot önleme talebini onaylaması beklense de, Suudi yetkililer Journal'a yetersiz stokların başarılı bir füze veya insansız hava aracı saldırısına yol açabileceğinden, krallıkta yaşamlara mal olabileceğinden veya Suudi ekonomisine zarar vererek Suudi ekonomisine zarar verebileceğinden endişe duyduklarını söyledi.

2019'da, bir dizi füze ve insansız hava aracı, Suudi'nin hava savunmasını başarıyla atlattı ve krallığın petrol üretiminin yarısını geçici olarak durdurdu. Bu saldırıyı Houthi savaşçıları üstlendi, ancak ABD ve Suudi Arabistan, Husilerle uyumlu İran'ın doğrudan saldırının arkasında olduğunu söyledi.

ABD ve Suudi yetkililer Journal'a, krallığın Ekim ve Kasım aylarında 50'den fazla insansız hava aracı saldırısına uğradığını ve aynı dönemde 20'den fazla balistik füze saldırısına uğradığını söyledi.

ABD'nin Yemen özel elçisi Tim Lenderking, geçen hafta Husi isyancılarının bu yıl Suudi Arabistan'a yaklaşık 375 sınır ötesi saldırı düzenlediğini söyledi.

Suudi Arabistan, Husilerin başkent Sanaa'nın kontrolünü ele geçirmesinden kısa bir süre sonra Başkan Abd-Rabbu Mansour Hadi'yi desteklemek için 2015 yılında başlatılan Yemen'e karşı askeri bir saldırıya öncülük etti. Yaklaşık yedi yıllık mücadele boyunca, çatışmadaki her iki taraf da insan hakları ihlalleri ve vahşet işlemekle suçlandı. Son zamanlarda çatışmalar, Yemen'in Houthi kontrolündeki kuzeyindeki hükümetin son kalesi olan kuzeydeki Marib şehri etrafında yoğunlaştı.

ABD, Suudi liderliğindeki kampanyaya başlangıçta “lojistik ve istihbarat” desteği sağlarken, Şubat ayında Biden, ABD'nin Yemen'deki tüm “saldırı operasyonlarına” verdiği desteği sona erdirdiğini duyurdu. Yönetim, krallığın kendini savunma yeteneğini desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Yine de durum, Suudi muhalif gazeteci Jamal Khashoggi'nin Ekim 2018'de İstanbul'da Suudi ajanlar tarafından öldürülmesinin ışığında Biden yönetiminin yeniden şekillendirmeye çalıştığı ABD-Suudi ilişkileri için en son testi temsil ediyor.

Bir ABD istihbarat raporu, ajanların, eski ABD Başkanı Donald Trump ile yakın bağlarını koruyan krallığın fiili hükümdarı Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ın (MBS) emriyle hareket ettiği sonucuna vardı.

Biden, Suudi Arabistan'ı kampanya yolunda “parya” bir devlet olarak adlandırırken, kendisinden önceki birçok cumhurbaşkanı gibi, krallık ile ilişkilere pragmatik bir yaklaşım benimsedi. Yönetimi, Kaşıkçı raporunun kamuoyuna açıklanmasının ardından MBS'ye yaptırım uygulamamayı seçti ve krallığa 280 Raytheon yapımı füze ve 596 füze fırlatıcı ihraç etmek için planlanan 650 milyon dolarlık bir anlaşma ile ilerledi. İki partili bir ABD yasa koyucu grubunun önümüzdeki günlerde bu anlaşmayı engellemeye çalışması bekleniyor.