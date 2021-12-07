Şili Evlilik Eşitliği Yasasını Onayladı

Şili, Kongre'nin her iki meclisi de Salı günü yapılan oylamalarda eşcinsel evliliği yasallaştırdığı için evlilik eşitliğini yasalaştıran en son ülke oldu.

Antofagasta bölgesinden kısa süre önce yeniden seçilen bir senatör olan Pedro Arraya, tasarı lehinde oy kullanırken, "Bugün tarihi bir gün" dedi.

Şili Senatosu, Salı günü öğle saatlerinde evlilik eşitliği yasasını 21'e karşı sekiz oyla üç çekimser oyla kabul etti. Bir saat sonra, Temsilciler Meclisi son kat oylamasında iki çekimser oyla tasarıyı 82-20 arasında kabul etti.

Yasa, evli eşcinsel çiftler için ebeveyn bağlarının tanınmasını, tam eş yardımlarını ve evlat edinme haklarını içerir. Ayrıca, diğer reformların yanı sıra ülkenin medeni kanununda ve diğer yasalarda cinsiyete dayalı terimleri "eş" ve "ebeveyn" kelimeleri ile değiştirecek.

Görev süresi gelecek yılın Mart ayında sona erecek olan ve bu yılın başlarında tasarıyı desteklemek için çıkan Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın şimdi yasayı yürürlüğe koyması gerekiyor. Ardından, ülkenin resmi gazetesinde yayınlandıktan 90 gün sonra yürürlüğe girecek.

Şili LGBTQ örgütü MOVILH'in Salı günkü oylamayla ilgili sözcüsü Oscar Rementeria, “Karışık duygularımız var: birincisi, çok fazla neşe ve ikincisi, çok fazla nostalji” dedi.

Yaklaşık on yıl önce, MOVILH ve üç eşcinsel çift, evlilik eşitliği için baskı yapmak için davalarını Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu'na götürdü. Bu, sonunda Kongre'de kabul edilen yasaya yol açtı, ancak evlilik eşitliği, MOVILH'in 1991'de kurulmasından bu yana bir talepti.

Al Jazeera'ya "Evlilik eşitliği birçok talepten biriydi ama çok önemli çünkü ülkemizin sosyal ve aile hayatında çok büyük bir önemi var" dedi.

Şili, Amerika kıtasında Kanada, Arjantin, Brezilya, Uruguay, Amerika Birleşik Devletleri, Kolombiya, Ekvador ve Kosta Rika'ya katılarak evlilik eşitliği yasasını geçiren dokuzuncu ülke oldu.

Meksika'da eyaletlerin çoğu evlilik eşitliği yasalarını kabul ederken, hemisferdeki neredeyse tüm Avrupa ve ABD topraklarında eşcinsel evlilik yasal.

Şili tasarısı ilk olarak Başkan Pinera'nın selefi Michelle Bachelet tarafından 2017'de tanıtılmıştı. Pinera hükümeti bu yıl evlilik eşitliğine tam desteğini verdi.

“Bence tüm insanlara bu özgürlüğü ve bu saygınlığı garanti etmenin zamanı geldi. Ülkemizde evlilik eşitliğinin zamanının geldiğini düşünüyorum, ”dedi Pinera, 1 Haziran'da Kongre'ye yaptığı yıllık konuşmasında, tasarının yasama meclisinden hızla geçmesine yol açtı.

Kongrede LGBTQ temsili de ilerlemeye hazır.

21 Kasım'da Temsilciler Meclisi'ne dört LGBTQ kadın seçildi ve ülkenin ilk açık lezbiyen, trans ve biseksüel kadın milletvekilleri Mart ayında göreve başlayacak.