Suudi Arabistan'ın Önleme Füzeleri 'Aylar' İçinde Tükenebilir

Financial Times (FT) gazetesinin aktardığına göre üst düzey bir ABD'li yetkiliye göre, Suudi Arabistan ABD yapımı Patriot hava savunma sistemi için önleyici füzeleri "aylar" içinde tükenebilir ve bu durum Riyad'ı ikmal için bölgesel müttefiklere başvurmaya sevk etti.

Amerikalı yetkili, "Bu acil bir durum" dedi ve Yemen'deki Husi isyancıları krallığa yönelik sınır ötesi saldırılarını hızlandırırken Washington'un Körfez ülkelerinden füze tedarik etme hareketlerini desteklediğini de sözlerine ekledi.

"Körfezde onları alabilecekleri başka yerler var ve biz bunun üzerinde çalışıyoruz. [ABD silah satışlarına] daha hızlı bir alternatif olabilir” dedi.

Suudi Arabistan ve komşuları arasındaki görüşmeler hakkında bilgi veren iki kişi FT'ye Riyad'ın bu tür taleplerde bulunduğunu doğruladı.

"Önleyici sıkıntısı var. Suudi Arabistan, arkadaşlarından borç istedi, ancak alınacak çok fazla bir şey yok” dedi.

İkinci bir kişi FT'ye, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın Aralık ayında Riyad'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) zirvesinde konuyu ima ettiğini ve krallığın daha sonra bölgedeki ülkelerle doğrudan temasa geçtiğini söyledi.

Raporda, Suudi Arabistan'ın komşularının henüz mühimmat sağlayıp sağlayamadığı belli değil.

Üçüncü bir ABD'li yetkili, İran'a bağlı ve kuzey Yemen'i kontrol eden Husi isyancılarının geçen yıl krallığa yönelik saldırılarını artırdığını ve Suudi Arabistan'a çoğu petrol altyapısını, havaalanlarını ve havaalanlarını hedef alan 375 sınır ötesi saldırı başlattığını söyledi.

Yetkili FT'ye, "Bu tür durdurucuları kullanarak bu saldırılara yanıt vermek, daha önce tahmin ettiklerinden daha hızlı bir yanma oranına sahip olacakları anlamına geliyor" dedi.

"Bu, uğraşmamız gereken bir şey ve bunun cevabı sadece daha fazla önleme aracı değil, aynı zamanda buna verilecek cevap da nihayetinde Yemen'deki krize diplomatik bir çözüm."

ABD-Suudi ilişkileri

Bu durum, Başkan Joe Biden yönetiminin Ekim 2018'de Suudi muhalif gazeteci Jamal Khashoggi'nin İstanbul'da Suudi ajanlar tarafından öldürülmesi ışığında yeniden şekillendirmeye çalıştığı ABD-Suudi ilişkileri için en son testi temsil ediyor.

Geçen yıl Şubat ayında Biden, ABD'nin Suudi Arabistan'ın "ilgili silah satışları" da dahil olmak üzere Yemen'deki "saldırgan operasyonlarına" verdiği desteği sonlandıracağını söyledi. Ancak birkaç ay sonra yönetimi, krallığa 650 milyon dolarlık havadan havaya füze satışını onayladı.