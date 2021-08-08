Suudi Arabistan'dan Umre Kotası Açıklaması!

Pazartesi günü itibari ile yurt dışından umre ziyaretlerini gerçekleştirmek adına başvuruların alınacağı bilgilisini paylaşan Suudi Arabistan, kota açıklaması ile de dikkat çekti. Pazartesi gününden itibaren yapılacak olan işlemler hakkında bulunan Suudi Arabistan, aylık 2 milyon umrecinin kabul görüleceği duyurusunda da bulundu. Yapılan umre açıklaması ve kota hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Yetkili makamlar ile koordinasyon içinde çalışıldığı bildirisi hakkında ise sayıların belirlenmesi ve umrecilerin hangi ülkelerden kabul edileceği konusunda da açıklamalar gerçekleşti.

Haber, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer aldı ve bunun yanı sıra, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakan Yardımcısı olan Abdulfettah Bin Süleyman, vatandaşa konu hakkında önemli bilgileri duyurdu. Yabancı ülkelerden ibadet amaçlı ziyaretçileri ve umrecileri Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram’da karşılamaya hazır olduklarını belirten Abdulfettah Bin Süleyman, açıklamaları ile dikkat çekti.

Bunun yanı sıra, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdulfettah Bin Süleyman, merak edilen konu hakkında aylık ve günlük umreci sayısı ile ilgili de açıklamalar gerçekleşti.

Bin Süleyman, gerekli olan başvuruların "Eatmarna" (İtemerna) uygulaması üzerinden yapılacağı bilgisini paylaştı. Bununla birlikte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkat edilerek aylık 2 milyon, günlük ise 60 bin umrecinin kabul edileceği bilgisini paylaştı.

Yapılan açıklamalarda Suudi Arabistan'da onaylı koronavirüs aşılarını yaptırmış olmanın, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Haram’da ibadet etmek için ön koşul olduğu söylenildi. Umre yapmak için de koronavirüs aşısını yaptırmanın gerekliliğinden bahsedildi.

Yurt dışından gelmiş olan umrecilerin koronavirüs aşısı olduklarına dair aşı belgelerini de yanlarında bulundurmaları gerektiğine işaret eden Bin Süleyman, dikkatleri üzerinde topladı. Diğer taraftan, hac ziyaretinin sona ermesi ile birlikte 25 Temmuz tarihi itibari ile yurt içinde umre sezonunun başladığı söylenilmiş ve günlük kota olarak 20 bin kişinin kabul edileceği hakkında açıklamalar gerçekleşmişti.