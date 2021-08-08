Gelir belgesi istemeden sadece kimlikle 20000 TL kredi veriliyor

Bankaların yaptığı son kredi kampanyasında sadece kimlikle 20000 TL kredi alabiliyorsunuz. İhtiyaç kredisi olarak verilecek olan bu krediler gelir belgesiz olarak da müşterilere sunulmaktadır. Kredi başvuruları, banka şubesinden banka internet sitesinden SMS ile ve internet bankacılığı üzerinden yapılmaktadır. 20000 TL'ye kadar onay almak istiyorsanız vereceğimiz bankalar üzerinden kredi kullanmak için kredi notunuzun en az 1300 ve üzerinde olması gerekmektedir. Çünkü bankalar sizin kredi sicilinize ve kredi puanınıza göre, onay verdikten sonra kredileri gelir belgesi istemeden kimlikle kullandıracaktır. 20000 TL kredi aldığınız zaman bankalardan en fazla 36 ay vade yapabilirsiniz. 3 ay ertelemeli olarak da verilen bu kredileri kullanmak için aşağıdaki bankalardan müracaatınızı yapabiliyorsunuz.

QNB Finansbank, gelir belgesiz 20000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

QNB Finansbank üzerinden gelir belgesiz 20000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşteriler TC kimlik numaralarını 50 30 SMS numarasına mesaj atarak hemen ne kadar onay alacaklarını görebilirler. Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız bu SMS'i attıktan sonra onay alırsanız, en yakın banka şubesinden onaylanan tutar kadar kredinizi sadece kimliğinizi vererek kullanabilirsiniz. Ayrıca bu bankada hesabı olan müşteriler banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı veya finansbank mobil uygulama üzerinden kredi başvurusunda bulunabilir. Onaylanan kredilerin hemen hesaplarına atabilirler. Üstelik SMS ile kredi onayı aldıysanız mobil bankacılık üzerinden bu onaylı tutarı hesabınıza atabilirsiniz.

TEB, gelir belgesiz 20000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

20000 TL gelir belgesiz kredi kullanmak istiyorsanız, TEB üzerinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurunuzu yapmak için bu bankanın SMS kredi sistemini kullanabiliyorsunuz. TEB Bankası, SMS kredi başvurusu TC kimlik numaranızı 44 66 numarasına atarak yapılmaktadır. Mesaj attıktan sonra kredi sonucu 10 dakika içerisinde mesaj atılan cep telefonuna gelir. Kredi onayı alan kişiler kredi onayı aldığı tutar kadar kredilerini en yakın banka şubesinden kimlikleriyle kullanabilirler. Bankadan SMS ile kredi başvurusu yapamadıysanız bankanın resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvurusunda bulunabilir, ön onay alırsanız da kredinize hemen anında hesabınıza atmak için banka şubesine gidebilirsiniz.

Akbank, gelir belgesiz 20000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Son zamanlarda özellikle televizyon reklamlarında sıkça karşımıza çıkan Akbank reklamları, gelir belgesiz olarak 20000 TL'ye kadar kredi kampanyası içinde bir kampanya başlattı. Özellikle bu bankada hesabı olan kişiler, 20000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorsa, Akbank Direkt uygulamasına girerek hızlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunabilir. Akbank, gelir belgesiz olarak vereceği bu kredilerde onay alan müşteriler internet üzerinden kredilerini hesaplarına atabilirler. Kredi kullanacak olan kişiler, düşük faiz oranlarıyla birlikte 36 ay vadeye kadar işlem yapabilir. Ayrıca Akbank, SMS kredi başvurusunu almaktadır. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredi yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı 44 25 numarasına gönderin.