Suudi Arabistan ve Yemen'de Koalisyon ve İsyancı Saldırılarında Çok Sayıda Kişi Öldü

2014'ten bu yana Yemen, İran destekli Husi isyancıları Suudi liderliğindeki askeri koalisyon tarafından desteklenen, uluslararası kabul görmüş hükümete karşı karşı karşıya getiren bir iç savaşla harap oldu.

Suudi Arabistan sivil savunması Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki güney bölgesi Jazan'a düzenlenen hava saldırısında biri Suudi diğeri Yemenli iki kişinin öldüğünü ve yedi kişinin de yaralandığını söyledi.

Açıklamada, "Ana caddedeki bir ticari mağazaya askeri mermi düştü, iki kişi öldü", yedi kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yemen'de sağlık görevlileri, isyancıların elindeki başkent Sana'nın kuzeybatısındaki Acama kasabasına koalisyonun hava saldırılarında üç kişinin öldüğünü ve altı kişinin de yaralandığını söyledi. AFP haber ajansına konuşan sağlık görevlileri, "Bir çocuk ve bir kadın da dahil olmak üzere üç sivil öldürüldü ve altı kişi de yaralandı."

Ölümcül sınır ötesi saldırı, Yemen'in uzun süredir devam eden iç savaşında bir tırmanışa işaret ediyor. Suudi medyası, Suudi liderliğindeki askeri koalisyon hava saldırılarının Cuma günü erken saatlerde Sanaa'yı hedef aldığını ve şehir merkezi yakınlarındaki bir askeri kampı vurduğunu bildirdi.

Husi medyası, saldırıların kalabalık bir mahalleyi vurduğunu ve evlere zarar verdiğini söyledi. Suudi liderliğindeki koalisyon Cumartesi günü “büyük çaplı bir askeri operasyona hazırlandığını” söyledi. Koalisyon, son gelişmeleri ele almak için günün ilerleyen saatlerinde bir basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.

Askeri tırmanış

Yemen savaşı 2014 yılında Husilerin Sanaa'yı ve ülkenin kuzeyinin çoğunu ele geçirmesiyle patlak verdi.

Aylar sonra, ABD destekli Suudi liderliğindeki koalisyon, Husileri devirmek ve uluslararası kabul görmüş hükümeti yeniden kurmak için müdahale etti. Savaş bir çıkmaza girdi ve dünyanın en kötü insani felaketini doğurdu.

Çatışma boyunca, Husiler giderek daha fazla drone saldırıları düzenledi ve krallık içindeki havaalanlarında, petrol tesislerinde ve askeri tesislerde sınırın ötesine füzeler fırlattı. Yemen içinde, koalisyon bombalama kampanyası, Arap dünyasının en yoksul ülkesinde hastaneler ve düğünler gibi askeri olmayan hedefleri vurduğu için uluslararası eleştiriler aldı. Yemen'deki iç savaş, binlerce sivil de dahil olmak üzere yaklaşık 130.000 kişiyi öldürdü.