Süt Taşı Nasıl Kullanılır, Faydaları Nelerdir?

Süt taşı evde çiğ süt kaynatılırken en iyi yardımcımız olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanı sıra süt taşının sütün taşma problemini ortadan kaldırması da süt taşının faydaları arasında yer almaktadır ve hanımları da ocak temizliğinden kurtarmaktadır. Peki süt taşı nasıl kullanılır, süt taşı nedir? Konu hakkında merak edilen detaylar ve süt taşının faydaları ile ilgili detaylı bilgileri sizler için haberimizin devamında yazdık.

Çiğ sütün herhangi bir tarihte kullanılmadan önce ya da yoğurt haline getirilmeden önce kaynatılması gerekmektedir. Fakat kısa bir süreliğine dikkat dağılması ile birlikte ocakta bulunan süt taşabilir ve beraberinde zorlu bir temizlik ortaya çıkabilir. Peki tüm bu sorunlara çözüm olarak gösterilen süt taşı nedir, sütün taşmasını engeller mi, ne işe yarar? İşte süt taşının faydaları ve kullanımı ile ilgili merak edilenler ve detaylı açıklama...

Yoğurt ya da farklı tarifler yapılmadan önce çiğ sütün kaynatılması tavsiye edilmektedir. Fakat yaşanabilecek olan bir anlık dikkatsizlik ile birlikte taşan sütü engellemek adına tencerenin içerisine seramik yapıda olan süt taşı adındaki bir cisim yerleştirilir ve kaynamanın önüne geçilir. Özellikle çiğ sütlerin kaynadığı süre içerisinde hanımlara yardımcı olan süt taşı çıkarttığı sesler ile sütün kaynama derecesi ile ilgili de bilgi vermektedir. Süt taşının sütün taşmasını engellemeye yardımcı olduğu da bilinirken yüzeyde kalmak oluşumunu da belirli bir ölçüde azalttığı ifade edilmiştir.

Süt taşının genel olarak seramikten yapılan versiyonları bilinir ancak demir olanlarının da mevcut olduğu aktarılmıştır. Fakat süt taşının ardından temizliği ve diğer işlemler de sağlık problemleri oluşturulmasında önemli olan noktalar arasında bulunmaktadır. İlk olarak süt tencereye alınır ve süt taşı da sudan geçirilip kağıt havlu ile kurulanır. Ancak herhangi bir parça kalmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tencereye alınan süt sonrasında süt taşı da tencereye atılır ve sütün kaynamaya başlaması ile birlikte süt taşı da sesler çıkartmaya başlar.