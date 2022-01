Suriye'nin Haseke Bölgesinde Çatışmalar Devam Ediyor

Suriye'nin kuzeydoğusunda bir hapishane kompleksine saldıran Kürt liderliğindeki güçler ile IŞİD (IŞİD) savaşçıları arasındaki çatışmalar, daha önce saldırının bastırıldığına dair duyurulara rağmen devam ediyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Cumartesi günü Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile bölgede saklanan IŞİD üyeleri arasında hapishanenin yakınında yeniden çatışmaların başladığını söyledi.

Suriye içindeki bir kaynaklar ağına dayanan İngiltere merkezli savaş gözlemcisine göre, dört IŞİD savaşçısı yerel bir yetkiliyi ve üç sivili saatlerce rehin aldı ve onları hapishane yakınlarındaki bir konut binasında tuttu. Kürt güçleri daha sonra rehineleri serbest bıraktı ve üç IŞİD militanını öldürdü.

Saldırganlar 20 Ocak'ta Haseke şehri yakınlarındaki genişleyen Ghwayran hapishane kompleksine girerek 270 kişinin ölümüne neden olan şiddetli çatışmalara yol açtı.

SDG Çarşamba günü cezavini geri aldığını duyurdu ancak “temizleme operasyonları” devam etti. Yaklaşık 3.500 IŞİD üyesi teslim oldu, ancak diğerleri hapishanenin içinde barikat kurdu.

Suriye Gözlemevi, IŞİD silahlı adamlarının “hava saldırılarıyla hedef alınması veya sızılması zor olan mahzenlerde” bulunduğunu söyledi. SDG yetkilileri, 60 ila 90 IŞİD savaşçısının hala bodrum katında ve onun üstündeki zemin katta olduğunu tahmin ediyor.

Suriye Gözlemevi Cumartesi günü yirmi kişinin teslim olduğunu belirterek, SDG'nin hapishane içinde çıkan çatışmada beş kişiyi daha öldürdüğünü de sözlerine ekledi.

Kürt güçleri defalarca IŞİD silahlı adamlarını teslim olmaya çağırdı. SDG'nin medya ofisi başkanı Farhad Shami, AFP haber ajansına verdiği demeçte, "Güçlerimiz şimdiye kadar onlarla güç kullanmadı" dedi.

Shami, savaşçıların cesetlerinin SDG kontrolündeki "uzak, özel alanlara" gömüleceğini söyledi.

BM, şiddetin 45 bin kişinin Haseke'den kaçmasına neden olduğunu söyledi. Birçoğu akrabalarının evlerine sığınırken, yüzlercesi şehrin camilerinde ve düğün salonlarında yattı.

Sakinler, son zamanlardaki yüksek profilli IŞİD operasyonlarının yalnızca aylardır bildiklerini ve korktuklarını doğruladığını söylüyorlar.

“Bittiğini ve geri dönmeyeceklerini düşünürdük. Sonra bir anda her şey tekrar alt üst oldu” dedi. İsminin açıklanmaması koşuluyla The Associated Press'e konuşan Suriyeli bir adam, güvenliğinden endişe ediyor.

Savaşçıların çoğunlukla geceleri askeri noktalara ani saldırılarda veya hız yapan motosikletlerden gerçekleştirilen hedefli cinayetlerde çalıştığını da sözlerine ekledi.

“Her zaman vur-kaç olur” dedi. "Herkes suikasttan korkar. Prestijleri var, itibarları var. Asla gitmeyecekler.”