Yemen'deki Husiler Tarafından İşe Alınan 2.000 Çocuk Savaşta Öldü

Birleşmiş Milletler, Yemen'deki Husi isyancıları tarafından işe alınan yaklaşık 2.000 çocuğun savaş alanında öldüğünü ve grubun Orta Doğu, Avrupa ve Asya'daki şirketlerden silah sistemleri için önemli bileşenler tedarik ettiğini söylüyor.

Cumartesi günü Güvenlik Konseyi'ne sunulan yıllık bir raporda BM uzmanları, Husilerin ideolojilerini yaymak ve Suudi liderliğindeki bir hükümet tarafından desteklenen Yemen'in uluslararası kabul görmüş hükümetine karşı savaşmak için çocukları toplamak için birkaç yaz kampı ve bir cami kullandığına dair kanıtlar bulduklarını söyledi.

Dört üyeli uzman paneli, “Çocuklara Husilerin 'Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm, Yahudilere lanet, İslam'a zafer' sloganını atmaları talimatı verildi” dedi. "Bir kampta, 7 yaşındaki çocuklara silahları temizlemeleri ve roketlerden kaçınmaları öğretildi."

Panel, 2020'de savaş alanında ölen Husiler tarafından işe alınan 1.406 çocuğun ve Ocak ve Mayıs 2021 arasında öldürülen 562 çocuk askerin bir listesini aldığını söyledi.

Uzmanlar, "Yaşları 10 ila 17 arasındaydı" dedi ve Amran, Dhamar, Hacca, Hodeidah, Ibb, Saada ve Sanaa'da "önemli sayıda" öldürüldü.

Uzmanlar, yedi yıllık çatışmada çocuk askerlerin kullanılmasını kınadı ve tüm tarafları “çocukları askere almak için okulları, yaz kamplarını ve camileri kullanmaktan kaçınmaya” çağırdı. Yapanlara yaptırım uygulanmasını tavsiye ettiler.

Silah ambargosunu ihlal etmek

300 sayfalık raporda ayrıca başkent Sanaa'yı kontrol eden isyancıların "silah sistemleri için kritik bileşenleri, gözetim zincirini gizlemek için karmaşık bir aracılar ağı kullanarak Avrupa ve Asya'daki şirketlerden tedarik etmeye" devam ettiği tespit edildi.

Açıklamada, "Sanaa merkezli yetkililere sadık tüm askeri ve paramiliter güçler, BM tarafından uygulanan bir silah ambargosunu ihlal eden bu tanımın kapsamına giriyor" denildi.

Uzmanlara göre, çoğu mürettebatsız hava aracı (drone), su kaynaklı doğaçlama patlayıcı cihazlar ve kısa menzilli roketler, Husilerin kontrolündeki alanlarda toplanıyor.

Bunun yerine motorlar ve elektronikler gibi bileşenler "Avrupa, Orta Doğu ve Asya'daki karmaşık bir aracı ağı kullanılarak yurtdışından tedarik ediliyor".

Rapor, ABD ve Suudi Arabistan'ın İran'ın ihlallere doğrudan karıştığı yönündeki iddialarını doğrulamadı . Tahran, Husileri siyasi olarak desteklediğini kabul ediyor, ancak silah edinmelerine yardımcı olduğunu reddediyor.

Uzmanlar, kanıtların, silah bileşenlerinin ve diğer askeri teçhizatın Houthi güçlerine "Umman merkezli kişi ve kuruluşlar tarafından" kara yoluyla sağlanmaya devam ettiğini gösterdiğini söyledi.