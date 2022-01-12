Suriyeli Mültecilerin Öldürülmesi Türkiye'de Nasıl Endişe Verici Bir Eğilime İşaret Ediyor?

Türk polisi, Pazartesi günü İstanbul'da genç bir Suriyeli mülteciyi bıçaklayıp öldürmekle ilgili sekiz zanlıyı gözaltına aldı.

19 yaşındaki Nail el-Naif, İstanbul'un Bayrampaşa semtindeki odasında uyurken, bir grup adam sabah saat 2 sularında içeri girip onu göğsünden bıçaklayarak ve yaralayarak o gece öldü.

El Naif'in olay yerini ziyaret eden arkadaşına göre, bazıları silahlı saldırganlar polis olduklarını iddia ederek binaya girdi.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Bayrampaşa'da polis tarafından beşi Türk, üçü Afgan olmak üzere sekiz kişi şüpheli olarak gözaltına alındı.

Öldürme, mülteci hakları aktivistlerinin ülkedeki mültecilere yönelik endişe verici bir şiddet eğilimi olduğunu söylediği son olay.

Salı günü, güneydoğudaki Diyarbakır ilinde bir parkta yürüyen 18 yaşındaki Suriyeli bir adam bıçaklandı.

9 Ocak'ta büyük bir kalabalık, İstanbul'un işçi sınıfının yaşadığı Esenyurt semtinde Suriyeliler tarafından kullanılan bir alışveriş merkezine saldırdı.

İstanbul Valiliği, olayın ardından 4'ü çocuk 7 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medyada yayınlanan videolarda, yüzlerce kişinin “Burası Suriye değil Türkiye” sloganları atarak mahallede yürüdükleri ve daha sonra başka bir AVM içinde Suriyelilere saldırarak, atılan taşlar ve diğer nesnelerle vitrinlere zarar vermeye çalıştıkları görüldü.

Güneybatıdaki İzmir kentindeki polis, Aralık 2021'in sonunda, bir Türk erkeğin onları öldürdüğünü kabul ettikten sonra kentte üç Suriyeli işçinin ölümüyle ilgili soruşturma başlattıklarını söyledi.

Üç genç Suriyeli inşaat işçisi - Mamoun al-Nabhan (23), Ahmed al-Ali (21) ve Mohammed al-Bish (17) - 16 Kasım'da uyudukları dairede çıkan yangında öldü.

Polis başta yangının bir elektrikli ısıtıcının neden olduğu bir kaza olduğunu söylese de, mülteci hakları aktivistleri, bir Türk erkeğin daha önce polise giderek Suriyelileri öldüreceğini söylediğinin ortaya çıkması üzerine onları soruşturmaya zorladı.

Ertesi ay polis, Suriyelileri ateşe verdiğini itiraf eden Türk zanlıyı gözaltına aldı.

Türkiye, üç milyondan fazla Suriyeli de dahil olmak üzere dört milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapıyor ve varlığı giderek kamuoyunun denetimine giriyor ve siyasi yelpazedeki rakamlar ülkenin ekonomik krizinden onları sorumlu tutuyor.

Bir Türk mahkemesi, İstanbul'un doğusundaki Bolu belediye başkanının açıktan ırkçı olmakla eleştirilen mülteci karşıtı tedbirlerini kaldırdı.

Geçen yıl, muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) belediye başkanı Tanju Özcan, şehrinde göçmen ve mültecilerden su için metreküp başına 2,5 dolar, normal kullanım ücretinin 11 katı ve evlilik için 100.000 Türk lirası ücretlendirme politikası uygulamaya koydu. Suriyelileri ve diğer göçmenleri ve mültecileri sınır dışı etmeye yönelik tedbirler olarak nitelendiriyor.

Özcan, o zamandan beri CHP liderliği tarafından bir kınama ile karşı karşıya kaldı, ancak Türkiye'deki siyasi liderlerin mültecileri hedef almaya yönelik benzer girişimleri devam etti.

Bu ayın başlarında İzmir polisi, sağ muhalefetteki Zafer Partisi genel başkanı Ümit Özdağ hakkında “halkı nefreti körüklemek” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla soruşturma açtıklarını söyledi.

Daha önce Türkler yoksulluk içinde yaşarken Suriyeli mültecilerin obez olduğunu iddia eden Özdağ, İzmir'de bir kuyumcuyu ziyaret ederken kendisini videoya çekerken, burada Türk uyruklu bir Suriyeli ile yüz yüze geldi ve kimlik belgelerini ve silah taşıma ruhsatını görmek istedi. .

Özdağ daha sonra bu etkileşimi Twitter'dan yayınlayarak dükkan sahibinin Türkiye için tehlike oluşturduğunu söyleyerek ülkede kendisi gibi "900 bin" kişinin daha olduğunu iddia etti.

Başka bir olayda, muhalefetteki İYİ Parti üyesi İlay Aksoy'un sosyal medyada Suriyelilerin Türkiye ekonomisiyle ilgili hiciv videolarından şikayet etmesi üzerine önde gelen bir gazeteci de dahil olmak üzere düzinelerce Suriyeli toplandı ve sınır dışı edilmekle karşı karşıya kaldı.